Sono sei gli azzurri qualificati al tabellone principale del Grand Prix di spada, in scena a Budapest. Davide Di Veroli risultava già ammesso per diritto di ranking. Simone Mencarelli si è unito a lui dopo una fase a gironi conclusa con un percorso netto fatto di sei vittorie. I successi negli assalti preliminari hanno consegnato il pass alla giornata clou del torneo anche a Matteo Galassi, Giacomo Paolini, Gianpaolo Buzzacchino e al rientrante Andrea Santarelli. Stop all’ultimo incontro di giornata per Filippo Armaleo e Luca Diliberto. Enrico Piatti si è fermato al tabellone da 128, mentre sono stati eliminati nel primo turno preliminare Valerio Cuomo, Gabriele Cimini e Giulio Gaetani. Domani andrà in scena la terza e ultima giornata del Grand Prix. L’italia vedrà in gara un totale di 17 atleti: undici nella prova femminile, sei in quella maschile. I tabelloni partiranno alle 09:00, per concludersi alle 18:00.

GRAND PRIX SPADA MASCHILE FASI PRELIMINARI

Tabellone principale da 64 (domani)

Galassi (ITA) – Roa (Col)

Paolini (ITA) – Elsayed (Egy)

Buzzacchino (ITA) – Lau (Hkg)

Di Veroli (ITA) – Nycz (Pol)

Mencarelli (ITA) – Makiienko (Ukr)

Santarelli (ITA) – Opanasenko (Ukr)

Tabellone preliminare da 64

Galassi (ITA) b. Gally (Fra) 15-9

Urban (Pol) b. Armaleo (ITA) 15-7

Paolini (ITA) b. Brooke (Gbr) 15-11

Buzzacchino (ITA) b. Johanides (Svk) 15-10

Santarelli (ITA) b. Tulen (Ned) 15-6

Tobias (Est) b. Diliberto (ITA) 15-14

Tabellone preliminare da 128

Galassi (ITA) b. Tulen (Ned) 15-11

Armaleo (ITA) b. Petrovszki (Hun) 15-11

Paolini (ITA) b. Gusman (Arg) 15-13

Buzzacchino (ITA) b. Bellmann (Ger) 15-12

Diliberto (ITA) b. Bakos (Hun) 10-9

Petkantchin (Bul) b. Piatti (ITA) 15-12

Santarelli (ITA) b. Pavlov (Kaz) 15-7

Tabellone preliminare da 256

Galassi (ITA) b. Omont (Lux) 15-9

Diliberto (ITA) b. Salzer (Cze) 15-10

Tavor (Isr) b. Cuomo (ITA) 15-10

Hassan (Kuw) b. Cimini (ITA) 15-6

Armaleo (ITA) b. Veenenbos (Ned) 15-4

Paolini (ITA) b. Redli (Hun) 15-9

Park (Kor) b. Gaetani (ITA) 15-10

Buzzacchino (ITA) b. Fuhrimann (Sui) 15-8

Fase a gironi

Simone Mencarelli: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Enrico Piatti: sei vittorie, nessuna sconfitta

Andrea Santarelli: cinque vittorie, una sconfitta

Filippo Armaleo: cinque vittorie, una sconfitta

Gianpaolo Buzzacchino: cinque vittorie, una sconfitta

Matteo Galassi: cinque vittorie, una sconfitta

Valerio Cuomo: cinque vittorie, una sconfitta

Giulio Gaetani: quattro vittorie, due sconfitte

Gabriele Cimini: quattro vittorie, due sconfitte

Luca Diliberto: tre vittorie, tre sconfitte

Giacomo Paolini: tre vittorie, tre sconfitte

Classifica (394): 66. Filippo Armaleo, 86. Luca Diliberto, 98. Enrico Piatti, 174. Valerio Cuomo, 198. Giulio Gaetani, 201. Gabriele Cimini.