Lukas Feurstein vince in super-G a Sun Valley. Prima vittoria stagionale per l’austriaco, e per l’Austria, in Coppa del Mondo che taglia il traguardo in 1’10”96 e rifila 19 centesimi al connazionale Raphael Haaser. “Sono molto contento per aver vinto nell’ultima gara stagionale. Non era un super-G facile. C’era poca visibilità e la pista era abbastanza mossa. Per fortuna sono riuscito a fare molto bene. Nel complesso sono contento della mia stagione”, afferma Feurstein. Segue un tris di svizzeri. Franjo Von Allmen completa il podio ed è terzo a 0”42 e Stefan Rogentin termina quarto a 0”68. A Marco Odermatt basta il quinto posto, +0”96, per mettere in bacheca la Coppa del Mondo di super-G. “È sempre una grande emozione vincere una Coppa di specialità, soprattutto il super-G che per me è molto importante. Oggi non ho disputato un’ottima gara, ma voglio godermi questo successo”, le parole del leader della classifica generale. Sono cinque in totale gli austriaci in top ten. Stefan Eichberger è sesto a 1”03, Vincent Kriechmayr è settimo a 1”21 e Stefan Babinsky è nono a 1”24. Nei primi dieci anche il norvegese Fredrik Moeller, 7^ a 1”21, e l’azzurro Giovanni Franzoni, decimo a 1”47 e unico italiano a punti. “La stagione è andata complessivamente, ma mi devo ancora abituare a partire con i primi numeri. Fatico a fidarmi, a prendere rischi e ad avere fiducia. Devo ancora lavorarci e lo farò. Non ho sciato male, ma ho ancora tante cose da sistemare. Rispetto all’anno scorso sono comunque migliorato, e mi servirà per il prossimo anno. La cosa che cambierà di più sarà la testa, dovrò acquisire maggiore consapevolezza e partire con maggiore convinzione”, le dichiarazioni di Franzoni. Christof Innerhofer non va oltre il 18^ posto: “Quando non vedo faccio un po’ fatica, poi ho fatto grandi errori. La pista è molto impegnativa e non ho mai avuto un gran feeling. Non è facile con il passare degli anni continuare ad essere competitivo, e sono sempre partito con pettorali alti”, il suo commento. Uscita per Dominik Paris: “E’ un peccato, ho fatto molta fatica sul tracciato Quando ci sono passaggi più stretti ho difficoltà. Un vero peccato perché un buon risultato sarebbe stato importante per la start list del prossimo anno. Però è così, si chiude qui la stagione e ripartiremo il prossimo anno”, commenta l’azzurro. Fuori dalla top ten, ma a punti, anche il francese Nils Allegre (11^), il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (12^), lo statunitense Ryan Cochran-Siegle (13^), lo svizzero Justin Murisier (14^) e il canadese James Crawford (15^). Finali che proseguiranno mercoledì 26 marzo con lo slalom gigante (prima manche ore 16.30, seconda 19.00).

La top ten di giornata

1. Lukas Feurstein (Aut) in 1’10”96

2. Raphael Haaser (Aut) a 0”19

3. Franjo Von Allmen (Sui) a 0”42

4. Stefan Rogentin (Sui) a 0”68

5. Marco Odermatt (Sui) a 0”96

6. Stefan Eichberger (Aut) a 1”03

7. Fredrik Moeller (Nor) a 1”21

7. Vincent Kriechmayr (Aut) a 1”21

9. Stefan Babinksy (Aut) a 1”24

10. Giovanni Franzoni (Ita) a 1”47

18. Christof Innerhofer (Ita) a 2”61

DNF Dominik Paris (Ita).

La classifica aggiornata

1.Marco Odermatt (Sui) 1641 punti

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1006

3. Loic Meillard (Sui) 931

4. Franjo Von Allmen (Sui) 836

5. Timon Haugan (Nor) 689

6. Atle Lie McGrath (Nor) 668

7. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 664

8. Alexis Monney (Sui) 567

9. Stefan Rogentin (Sui) 555 punti

10. Clement Noel (Fra) 526

11. Dominik Paris (Ita) 524

17. Mattia Casse (Ita) 382 punti

30. Alex Vinatzer (Ita) 272

42. Luca De Aliprandini (Ita) 208

48. Giovanni Franzoni (Ita) 187

57. Florian Schieder (Ita) 141

69. Christof Innerhofer (Ita) 97

83. Tobias Kastlunger (Ita) 61

83. Stefano Gross (Ita) 61

98. Filippo Della Vite (Ita) 45

101. Nicolò Molteni (Ita) 41

107. Giovanni Borsotti (Ita) 35

112. Pietro Zazzi (Ita) 24

121. Jacques Benjamin Alliod (Ita) 18

138. Simon Maurberger (Ita) 10

146. Hannes Zingerle (Ita) 7

154. Matteo Franzoso (Ita) 1