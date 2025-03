La partita di Liga tra Barcellona e Osasuna è stata rinviata. Il match, previsto per le 21.00 di questa sera, non si disputerà a causa della morte di un membro dello staff blaugrana poche ore prima del calcio d’inizio. Si tratta di Carlos Minarro Garcia, dottore dello staff medico del Barcellona. Inevitabile il rinvio della partita che avrebbe dovuto chiudere il programma odierno della Liga. Le due squadre sono arrivate allo Stadio Olimpico di Montjuïc all’ora concordata e hanno presentato le loro formazioni, ma nessun membro della squadra del Barcellona è uscito per riscaldarsi. Dopo la notizie della morte di Carles Miñarro, i due club si sono accordati, l’Osasuna ha subito accettato il rinvio, informandone poi l’arbitro, che non ha sollevato obiezioni. Infine hanno informato RFEF. Non è chiara una data per il recupero, ma si parla di aprile visti gli impegni del Barcellona in Champions.

“Il Barcellona comunica la triste notizia della morte del dottore della prima squadra Carles Minarro Garcia. Per questo motivo il match tra Barcellona e Osasuna è stato rinviato a data da destinarsi. Esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del dottore in un momento così difficile”, scrive il Barcellona su X.

“Il Club Atlético Osasuna desidera esprimere le sue più sentite condoglianze alla famiglia del dottor Carles Miñarro Garcia e desidera inviare un caloroso abbraccio a tutto lo staff del FC Barcelona, ​​nonché a tutti i suoi tifosi, in questo momento difficile. Riposa in pace”, il messaggio dell’Osasuna su X.