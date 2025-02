Al PalaGeorge di Montichiari si è ufficialmente aperta la stagione 2025 della ginnastica artistica maschile e femminile. Con la prima tappa del Campionato Nazionale di Serie A1 è iniziata la rincorsa verso il Tricolore, che nel 2024 è andato alla Virtus Pasqualetti al maschile e alla Ginnastica Civitavecchia al femminile. In un palazzetto tutto esaurito nonostante l’assenza delle Fate di Parigi, c’è stata occasione di vedere dal vivo tante promesse della nostra ginnastica, pronte a diventare protagoniste in questo nuovo quadriennio olimpico.

Perotti trascina la Libertas Vercelli

Una di queste è senza dubbio la vice campionessa europea junior 2024, Giulia Perotti, che ha guidato alla vittoria la Libertas Vercelli con il complessivo di 159.200 punti sulla società di casa, la Brixia Brescia, la quale si è dimostrata però altamente competitiva nonostante le defezioni. Il Direttore Tecnico nazionale Enrico Casella – coadiuvato dagli allenatori Marco Campodonico e Monica Bergamelli – ha schierato Veronica Mandriota, Letizia Angoscini, Camilla Ferrari e Sofia Tonelli per un punteeggio di 156.650. Terza piazza, invece, per la Renato Serra con il totale di 156.300 e la consapevolezza di aver portato davanti al pubblico di Montichiari una campionessa olimpica del valore di Kaylia Nemour.

Tra gli uomini il successo è andato alla Gymnastic Romagna Team di Lorenzo Minh Casali con lo score di 238.050. Sul podio anche l’Artistica Brescia che, con 232.950 punti, si posiziona davanti alla Pro Carate, bronzo con 231.500. La presenza di appassionati e famiglie ha creato un’atmosfera elettrizzante creando uno spettacolo sugli spalti così come in campo gara. Dopo Montichiari, il campionato proseguirà con la seconda tappa ad Ancona il 7 e 8 marzo, per poi spostarsi a Desio il 21 e 22 marzo. La stagione culminerà con le Final Eight a Firenze, dove le migliori squadre si contenderanno il titolo nazionale 2025.

In A2 festeggiano Bustese e Juventus Nova Melzo

Nella mattinata al Palazzetto di Montichiari i protagonisti erano stati gli uomini e le donne delle squadree di A2. Nella prova maschile a imporsi è stata la Pro Patria Bustese, che con uno score complessivo di 151.700 ha prevalso sulla Ginnastica Civitavecchia con 151.250 punti, seguita dall’Eur di Roma, che ha ottenuto 150.400. Nella gara femminile un meraviglioso testa a test ha preemiato la Juventus Nova Melzo con 149.650 di punteggio davanti al 149.600 realizzato dalla Ginnastica Pavese in un derby tutto lombardo. Medaglia di bronzo del giorno per la Biancoverde Imola a quota 149.100. Ai piedi del podio l’A.S.D. Centro Sport Bollate, non troppo lontana con 148.900.

I risultati della Serie B

Il fine settimana si era inaugurato in realtà venerdì pomeeriggio con il primo appuntamento valevole per il Campionato di Serie B. Nella prova maschile la vittoria è andata alla Ginnastica Fermo ‘85 – che si è imposta con il totale di 149.500 nonostante l’assenza del suo leader Carlo Macchini. A seguire la Ginnastica Stabia con 141.900. Terzo gradino del podio lombardo la Smal di Santa Maria di Lestizza a quota 139.450. Sul fronte femminile l’oro di giornata e la prima posizione nel campionato va alla World Sporting Academy con il complessivo di 145.550. Piazza d’onore per la San Giuseppe, dietro a quota 144.600 a più di un punto dalla Geas, terza a 143.700.

On Demand su SportfaceTv

La prova di Serie A1 potrà essere vista on demand con il commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo, su Sportface Tv, la piattaforma OTT del gruppo Nexting, che per il secondo anno consecutivo sarà la casa della ginnastica, per tutta la stagione agonistica di gare nazionali e non solo.