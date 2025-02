Una partita di certo complessa, ma che si chiude con un’altra vittoria per il Milan, che passa 0-2 a Empoli e ottiene il terzo risultato utile in Serie A. I rossoneri soffrono, reclamano a causa di errori arbitrali nel primo tempo, vanno anche in inferiorità numerica, poi in 10 contro 10 riescono a dominare l’ultima mezz’ora e con Leao e Gimenez (al suo primo gol con la nuova maglia) sconfiggono gli uomini di D’Aversa. Milan che sale a quota 38 punti, mentre l’Empoli resta a 21 e domani potrebbe ritrovarsi anche in zona retrocessione in caso di vittoria del Parma.

EMPOLI PERICOLOSO, PALO DI COLOMBO

Conceicao si affida come previsto a Joao Felix dal primo minuto, ma in avanti non c’è l’altro acquisto di gennaio Gimenez, ma bensì ancora Tammy Abraham. In ogni caso, nei primi 20 minuti il vero protagonista è suo malgrado l’arbitro Pairetto, che non giudica da rosso un intervento nettamente daa espulsione di Cacace ai danni di Walker, per poi essere forse troppo severo nella sua ammonizione per simulazione a Joao Felix. L’Empoli c’è, è vivo ed è anche la squadra che va più vicina al vantaggio nel corso della prima mezz’ora di gioco. Ed è l’ex Colombo, cresciuto nelle giovanili rossonere, ad andare a centimetri dalla rete, colpendo il palo interno della porta difesa da Maignan. Pochi istanti prima dell’intervallo il Milan ha una punizione dal limite, conquistata e poi calciata da Theo Hernandez, ma che finisce sull’esterno della rete.

10 CONTRO 10

Conceicao torna dagli spogliato con il carico pesante, facendo entrare in campo Leao, Gimenez e Pulisic al posto di Jimenez, Abraham e Fofana. La differenza c’è e si nota, con un paio di buone occasioni nate dai piedi di Leao e dall’altro suo connazionale portoghese nei primi 10′ con l’Empoli che non riesce più a uscire dalla sua metàcampo. Ma quando tutto sembra iniziare a girare per il verso giusto, Tomori si prende il secondo giallo della sua partita su Colombo quasi lanciato a rete e prende la via degli spogliatoi. Le polemiche non mancheranno anche in questo caso, visto che l’attaccante della squadra toscana sembrava essere partito in fuorigioco, ma il caso è uno di quelli su cui il VAR – non essendosi alzata la bandierina – non può intervenire. La superiorità numerica dei toscani dura però 10′, perché Marianucci fa un fallo di reazione su Gimenez e dopo essere andato al monitor, Pairetto opta per il rosso.

LEAO-GIMENEZ, UNO-DUE LETALE

Passano due minuti ed è Rafa Leao a trovare il gol del vantaggio. Lo fa non con la specialità della casa, di testa, su un cross pennellato da parte di Pulisic. Al 75′ decide di mettere il suo primo timbro sul campionato di Serie A anche Santi Gimenez, che attacca benissimo la profondità, si sistema bene la palla sul mancino e mette il pallone dove Vasquez non può arrivare. L’Empoli ora lascia spazi enormi e rischia l’imbarcata, evitata dal suo estremo difensore che salva a tu per tu con Joao Felix.

LE PAGELLE

IL MIGLIORE – Pulisic 7.5 – Entra e dà la scossa alla squadra. Certo, i suoi compagni di reparto fanno altrettanto bene, ma entrambi i gol nascono dal suo piede.

IL PEGGIORE – Marianucci 4 – Una grossa chance si presenta con l’espulsione di Tomori, ma a causa del suo fallo di reazione costringe i suoi a lottare ad armi pari nei 30′ finali.

IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 6; De Sciglio 5.5, Marianucci 4, Viti 6 (28′ pt Goglichidze 5); Gyasi 5.5, Henderson 5.5 (25′ st Zurkowski 6), Grassi 6 (36′ st Bacci sv), Pezzella 5.5; Esposito 5.5 (36′ st Konate sv), Cacace 5; Colombo 6 (25′ st Kouamé 6). In panchina: Seghetti, Silvestri, Falcusan, Sambia, Tosto, Brayan. Allenatore: D’Aversa 5.5

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Walker 6.5, Tomori 4.5, Pavlovic 6.5, Hernandez 6; Musah 6, Fofana 5.5 (1′ st Pulisic 7.5), Rejinders 5.5 (24′ st Thiaw 6); Jimenez 5 (1′ st Leao 7), Abraham 5 (1′ st Gimenez 7), Joao Felix 6 (39′ st Terracciano sv). In panchina: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Chukwueze, Sottil. Allenatore: Conceicao 7

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 4.5

RETI: 23′ st Leao, 31′ st Gimenez.

NOTE: Al 10′ st espulso Tomori per doppia ammonizione. Al 20′ st espulso Marianucci per fallo di reazione. Ammoniti: Joao Felix, Henderson, Grassi, Gimenez.