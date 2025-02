Ottimo debutto stagionale per Andy Diaz. Il bronzo olimpico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel salto triplo ha chiuso al secondo posto alle spalle del tedesco Max Hess (world lead 17.41). Nel meeting di Metz, tappa del Silver del World Indoor Tour, il saltatore azzurro inizia la sua prova con un 16,80 per poi superare i 17 metri già al secondo salto (17.09). Dopo un paio di nulli, Diaz trova un grande 17.31 che però non gli vale la vittoria visto il miglior salto al mondo nel 2025 messo insieme da Hess. Terzo il francese Melvin Raffin (16,71), quarto il cubano Lazaro Martinez (16,62). “Sono molto contento, non abbiamo iniziato male. Va ancora registrata la rincorsa perché ho lasciato centimetri ad ogni salto: anche nel 17,31 ho regalato 30 centimetri. Peccato non avere vinto la gara ma il mese importante è il prossimo, marzo, con gli Europei indoor di Apeldoorn e i Mondiali indoor di Nanchino. Intanto ci vediamo ad Ancona il 22-23 febbraio per gli Assoluti”, le parole di Diaz.

Nei 3000 metri quarto posto per Ludovica Cavalli (Bracco Atletica) in 8:47.12. L’azzurra chiude in scia delle gemelle keniane Purity Gitonga (8:45.11) e Caroline Gitonga (8:45.32) e dell’etiope Mekedes Alemeshete (8:46.56). Nona Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco, 9:02.15), Valentina Gemetto (Caivano Runners) vince la serie B con 9:03:51. Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) 53.25 nei 400 e 23.79 nei 200, Joao Bussotti (Esercito) 3:41.74 nei 1500, Angelika Wegierska (Atl. Firenze Marathon) sesta nella finale dei 60hs con 8.22 dopo l’8.21 della batteria.

A Lodz delude Fabbri

Delude Leonardo Fabbri (Aeronautica) che nel getto del peso non va oltre il quarto posto a Lodz, in Polonia, Lancia 20,71 al terzo turno (anche 20,48; 20,40; 20,03) concludendo a più di dieci centimetri dal podio. Vince il padrone di casa Konrad Bukowiecki (20,95) davanti al nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (20,88) e allo statunitense Roger Steen (20,82).

Nella giornata che ha visto lo straordinario 7.19 di Kelly Doualla nei Campionati Italiani Indoor di Ancona, Zaynab Dosso è seconda nei 60 metri in 7.16. L’azzurra, complice una partenza piuttosto lenta (tempo di reazione 0.276) nel turno decisivo, conclude alle spalle della polacca Ewa Swoboda (7.13) Settima l’altra azzurra Arianna De Masi (Libertas Unicusano Livorno) con 7.36 dopo il 7.34 del primo round.

Nei 60 al maschile Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) chiude al quarto posto con 6.64 in finale, tre centesimi meglio della batteria (6.67). Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) non va oltre il primo turno con 6.78: davanti a tutti lo statunitense Ronnie Baker (6.55).

Nel salto con l’asta quarto posto per Claudio Stecchi (Fiamme Gialle) nell’asta con 5,52 alla seconda prova, tre errori a 5,62, vince il greco Manolo Karalis con 5,92.

Nei 60 ostacoli Giada Carmassi (Esercito) supera la batteria con 8.09, poi in finale sbaglia l’uscita dai blocchi e si ferma prima del primo ostacolo, nella gara dominata in 7.83 dalla svizzera Ditaji Kambundji.

Influenza per Jacobs

“Marcell Jacobs non potrà partecipare oggi ai Millrose Games per uno stato influenzale che lo ha colpito una volta arrivato a New York e che non ha superato, anzi si è aggravato nelle ultime ore. È un appuntamento, quello dei Millrose Games, estremamente prestigioso e al quale Marcell teneva moltissimo”. È quanto comunicato nel tardo pomeriggio di oggi dallo staff del campione olimpico di Tokyo, che era atteso in gara stasera nei 60 indoor negli Stati Uniti, secondo appuntamento della sua stagione al coperto dopo il 6.63 di domenica scorsa a Boston.