Si è aperta oggi la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di ginnastica artistica, di scena a Baku in Azerbaijan. Non vi erano ginnasti azzurri in gara nella prima giornata delle qualificazioni, che proseguiranno nella giornata di domani. Erano in programma oggi la prima fase di qualificazione a livello maschile delle prove di corpo libero, anelli e parallele; le ragazze invece erano impegnate nelle qualificazioni del cavallo e della sbarra. Le finali in programma l’8 e 9 marzo, saranno trasmette sullla piattaforma SportfaceTv con il commento di Marcello Brancaccio, già telecronista dell’olimpiade di Parigi 2024, e Lara Mori, campionessa italiana e atleta olimpica a Tokyo 2020.

Tutti i risultati odierni

Corpo libero maschile

1 KAZ 629 Karimi Milad 5.7 8.133 0.0 0.000 13.833 Q

2 JPN 627 Matsumi Kazuki 4.9 8.600 0.0 0.000 13.500 0.333 Q

3 BUL 610 Dimitrov Dimitar 5.2 8.166 0.0 0.000 13.366 0.467 Q

4 AIN 608 Sharamkou Yahor 5.7 7.666 0.0 0.100 13.266 0.567 Q

5 UKR 640 Chepurnyi Nazar 5.1 8.000 0.0 0.000 13.100 0.733 Q

6 BUL 611 Penev Eddie 5.2 7.766 0.0 0.000 12.966 0.867 Q

7 UKR 641 Yemelianov Yurii 4.9 8.033 0.0 0.300 12.633 1.200 Q

8 IND 621 Mohanty Tapan 4.9 7.700 0.0 0.000 12.600 1.233 Q

9 JPN 626 Chiba Kenta 5.0 7.566 0.0 0.000 12.566 1.267 R1

10 AZE 605 Safarov Mansum 4.7 7.366 0.0 0.100 11.966 1.867 R2

Anelli maschili

1 AZE 603 Simonov Nikita 5.4 8.800 0.0 0.000 14.200 Q

2 USA 646 Diab Alexander 5.2 8.700 0.1 0.000 14.000 0.200 Q

3 JPN 627 Matsumi Kazuki 5.0 8.533 0.0 0.000 13.533 0.667 Q

4 CHN 614 Meng Zhiwei 5.1 8.400 0.0 0.000 13.500 0.700 Q

5 TUR 637 Gundogdu Yunus 5.5 7.600 0.0 0.000 13.100 1.100 Q

6 UKR 643 Hryko Vladyslav 4.9 8.033 0.1 0.000 13.033 1.167 Q

7 GEO 619 Skhiladze Levan 4.1 8.533 0.0 0.000 12.633 1.567 Q

8 SLO 634 Bojanc Luka 5.0 7.633 0.0 0.000 12.633 1.567 Q

9 KAZ 628 Patanin Dmitriy 3.9 8.533 0.0 0.000 12.433 1.767 R1

10 GEO 618 Jimsheleishvili Ioane 3.6 8.366 0.0 0.000 11.966 2.234 R2

Parallele maschili

1 JPN 627 Matsumi Kazuki 5.1 9.000 0.0 0.000 14.100 Q

2 UKR 640 Chepurnyi Nazar 5.5 8.200 0.0 0.000 13.700 0.400 Q

3 KAZ 630 Azizov Ilyas 4.8 8.500 0.1 0.000 13.400 0.700 Q

4 TUR 639 Dogan Altan 4.6 8.200 0.0 0.000 12.800 1.300 Q

5 KAZ 628 Patanin Dmitriy 5.0 7.800 0.0 0.000 12.800 1.300 Q

6 SRB 636 Vefic Petar 4.6 8.000 0.0 0.000 12.600 1.500 Q

7 GEO 618 Jimsheleishvili Ioane 4.0 8.366 0.0 0.000 12.366 1.734 Q

8 GEO 619 Skhiladze Levan 4.1 8.066 0.0 0.000 12.166 1.934 Q

9 LAT 632 Plate Ricards 3.9 7.266 0.0 0.000 11.166 2.934 R1

10 BUL 612 Ivanov David 5.1 5.833 0.0 0.000 10.933 3.167 R2

Cavallo femminile

1 SLO 550 Belak Teja 4.4 8.633 0.100 12.933 Q Score +0.2 13.349

2 UZB 560 Chusovitina Oksana 4.4 8.900 0.000 13.300 0.083 Q Score +0.2 13.266

3 HUN 535 Mayer Greta 4.2 8.900 0.000 13.100 0.166 Q Score 13.183

4 SLO 551 Kysselef Tjasa 4.6 8.500 0.100 13.000 0.216 Q Score +0.2 13.133

5 TUR 558 Yildiz Bengisu 4.2 8.866 0.000 13.066 0.400 Q Score 12.949

6 IND 539 Samanta Protistha 4.0 8.600 0.000 12.600 0.616 Q Score +0.2 12.733

7 IND 540 Agarwal Nishka 4.4 8.433 0.100 12.733 0.650 Q Score 12.699

8 AZE 523 Aliyeva Daniz 4.2 8.666 0.000 12.866 0.700 Q Score 12.649

9 AIN 525 Maharevich Kira 4.2 8.433 0.000 12.633 0.766 R1 Score +0.2 12.583

10 LAT 549 Jurevica Katrina 4.2 8.266 0.000 12.466 0.783 R2 Score +0.2 12.566

Sbarra femminile

1 AIN 526 Tsitavets Alena 6.1 7.666 0.000 13.766 Q

2 CHN 528 Li Rongjinyi 5.7 7.933 0.000 13.633 0.133 Q

3 JPN 543 Nakamura Haruka 5.6 7.766 0.000 13.366 0.400 Q

4 SLO 552 Hribar Lucija 5.0 8.000 0.000 13.000 0.766 Q

5 JPN 544 Tokutsugi Ayu 5.5 7.366 0.000 12.866 0.900 Q

6 CRO 529 Mester Sofia 5.2 7.466 0.000 12.666 1.100 Q

7 CHN 527 Chu Yiming 5.3 7.300 0.000 12.600 1.166 Q

8 CRO 530 Sulekic Sara 4.7 7.566 0.000 12.266 1.500 Q

8 TUR 559 Savranbasi Nazli 4.7 7.566 0.000 12.266 1.500 Q

10 HUN 538 Schermann Bianka 4.7 7.433 0.000 12.133 1.633 R1