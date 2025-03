La Coppa del Mondo di ginnastica artistica sarà trasmessa su Sportface TV. Dopo la prima assoluta di Cottbus, le finali delle prossime cinque tappe, in programma dal 6 marzo al 28 aprile, saranno disponibili in diretta sulla nostra App (completamente gratuita, previa registrazione), portando un grande spettacolo nelle case degli appassionati. Un impegno che si fa sempre più solido con il grande ritorno del brand Volare TV, il canale di riferimento della Federazione Ginnastica d’Italia ospitato dalla piattaforma di Sportface TV. Un vero e proprio hub di contenuti esclusivi: oltre alle dirette delle competizioni, ci saranno approfondimenti, interviste e format originali dedicati alla ginnastica artistica maschile e femminile, alla ritmica, all’aerobica e al trampolino elastico. L’app di Sportface TV, utilizzabile anche via web (tv.sportface.it), è disponibile sugli store iOS e Android.

Coppa del mondo di artistica e il ritorno di “FATE” su Volare TV – La Coppa del Mondo di artistica su Volare TV inizia subito in grande. Si parte con il weekend di Baku, con il gran finale dell’8 e 9 marzo, che darà il via a una serie di appuntamenti imperdibili. Archiviata la tappa nella capitale dell’Azerbaigian sarà il turno di Antalya (22-23 marzo), Osijek (12-13 aprile), Doha (17-18 aprile) e Il Cairo (27-28 aprile). L’evento azero sarà commentato da Marcello Brancaccio, già telecronista dell’olimpiade di Parigi 2024, e Lara Mori, campionessa italiana e atleta olimpica a Tokyo 2020.

Non è tutto. In contemporanea con le gare di Baku, riflettori puntati anche su Ancona, dove andrà in scena la seconda prova del Campionato di Serie A1 di ginnastica artistica maschile e femminile (commento di Giorgia Baldinacci con le voci tecniche di Andrea Massaro e Ilaria Colombo). Infine, un graditissimo ritorno: “FATE”, la webserie della Federazione Ginnastica d’Italia, torna a grande richiesta su Volare TV. La serie, che nel biennio 2016/2017 ha raccontato il percorso della nazionale juniores di artistica femminile, è una splendida finestra sul lungo cammino delle ragazze salite sul podio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.