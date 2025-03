Se al maschile questi mondiali di sci di fondo vedono il dominio della Norvegia padrona di casa, a Trondheim al femminile continua a splendere la squadra svedese. Jonna Sundling trascina le sue compagne di formazione verso il successo nella staffetta 4×7,5km con il quartetto composto anche da Ribom, Karlsson e Andersson ch chiude in 1:15:41.5 riuscendo ad aggiudicarsi la volata ai danni proprio della compagine di casa, che sale sul secondo gradino del podio con Heidi Weeng, Slind, Johaug e Fosnaes. A medaglia anche la Germania, che si prende il bronzo con Fink, Hennig, Hoffmann e Carl, in grado di mettere gli sci davanti alla Finlandia di Matintalo, Niskanen, Parmakoski e Joensuu.

Gara che segue le attese per quanto riguarda l’Italia, che con il quartetto composto da Anna Comarella, Caterina Ganz, Maria Gismondi e Martina Di Centa termina la sua prova in settima posizione con il tempo di 1:19:28.4 dietro anche a Svizzera e Stati Uniti.

LE PAROLE DELLE AZZURRE

Un settimo posto che però non soddisfa Anna Comarella, come da dichiarazioni ai canali ufficiali FISI: “Devo dire che sono amareggiata, avrei voluto fare una gara diversa ma evidentemente non c’erano le condizioni personali. Mi spiace, avrei voluto stare più vicina alle altre e sono delusa della mia prestazione. Forse mi mancano allenamenti specifici su questa distanza e mi concentrerò su questo per il prossimo anno”.

“Dopo le difficoltà nello skiathlon ho saputo resettare e prendermi delle piccole soddisfazioni, anche nella frazione di oggi. Abbiamo gareggiato in condizioni davvero difficile, la neve è molto faticosa e sono contenta di aver recuperato qualche posizione e fatto segnare un buon tempo”, ha raccontato invece Caterina Ganz.

Soddisfatta Marta Gismondi: “Sono abbastanza contenta della mia gara, ho avuto buone sensazioni. Sono riuscita a riprendere la Svizzera ma è stata veramente dura; non si poteva recuparere neanche in discesa. Secondo me abbiamo fatto una bella gara, tutte e quattro: possiamo essere contente”. E sulla stessa lunghezza d’onda Martina Di Centa: “Sono ababstanza soddisfatta. Ho dovuto fronteggiare avversarie di un certo calibro come Fähndrich e Diggins. Mi hanno ripreso ma ho voluto provare a tenere il loro ritmo e ho tenuto duro fin quasi alla fine del primo giro. Penso di aver fatto il mio, credo di aver fatto il massimo e va bene così”.

LA CLASSIFICA FINALE

1. Svezia 1:15:41.5

2. Noregia +0.7

3. Germania +1:13.4

4. Finlandia +1:13.9

5. Svizzera +3:19.3

6. Stati Uniti +3:21.1

7. ITALIA +3:46.9

8. Repubblica Ceca +5:44.9

9. Canada +6:07.7

10. Giappone +7:13.1

11. Estonia +7:47.6

12. Australia +9:58.0

13. Kazakhstan +11:39.0

14. Brasile LAPPED

15. Lituania LAPPED

16. Ucraina LAPPED

17. Cina LAPPED

18. Croazia LAPPED

19. Leettonia LAPPED