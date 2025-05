Al PalaWanny di Firenze va in scena la Final Eight di ginnastica artistica, conclusasi con il successo di Libertas Vercelli nel Campionato femminile e la vittoria di Ginnastica Ferrara al maschile. Per entrambe le società si tratta del primo successo: Vercelli, già titolata al maschile, non aveva mai vinto in GAF, mentre Ferrara mette in bacheca il primo scudetto.

GINNASTICA ARTISTICA – LA FINAL EIGHT FEMMINILE

La gara femminile si è aperta con Ginnastica Civitavecchia e Libertas Vercelli al volteggio, mentre Forza e Coraggio e Brixia si sono impegnate nella parallele asimmetriche. Alla trave, hanno rotto il ghiaccio Renato Serra e Ginnastica Heaven, con Ginnastica Riccione e Artistica 81 al corpo libero. Vercelli ha ipotecato la vittoria alle parallele, dove Elena Colas è stata protagonista con un 14.750. La squadra ha concluso la rotazione a quota 41.700.

Al termine della gara, la società piemontese ha ottenuto la posizione più ambita con 161.050. Il primo gradino del podio è stato occupato da Giulia Perotti, Artemisia Iorfino, Elena Ferrari, Thelma Lapalombella e il prestito francese Elena Colas. Alle spalle di Vercelli, la lotta è rimasta accesa fino all’ultima rotazione. L’argento è andato a Renato Serra (158.800), che nell’ultima rotazione ha messo la freccia e ha superato Ginnastica Civitavecchia (156.800). La squadra laziale perde così lo scettro, ottenuto lo scorso anno per la prima volta nella storia della società.

LIBERTAS GINN. VERCELLI Risultato: 161,050 U.S. RENATO SERRA GINNASTICA Risultato: 158,800 GINNASTICA CIVITAVECCHIA Risultato: 156,800 BRIXIA Risultato: 153,700 MILANESE FORZA E CORAGGIO Risultato: 148,750 GINNASTICA HEAVEN Risultato: 146,100 ARTISTICA 81 TRIESTE A.S.D. Risultato: 144,700 GINNASTICA RICCIONE Risultato: 142,900

GINNASTICA ARTISTICA – LA FINAL EIGHT MASCHILE

Nella prova maschile, Gymnastic Romagna Team e Pro Carate hanno rotto il ghiaccio nel corpo libero al corpo libero, alternandosi con la gara gara maschile. Virtus Pasqualetti, arrivati a Firenze da campioni in carica, ha iniziato al cavallo con maniglie, insieme ad Ares. Artistica Brescia e Palestra Ginnastica Ferrara hanno cominciato con gli anelli, mentre Spes e Ginn. Sampietrina hanno dato spettacolo al volteggio. Illia Kovtun, Steven Matteo Andrea Passini, Christian Zammillo, Tommaso Bertarelli ed Emiliano Landi scrivono una nuova pagina della ginnastica maschile, regalando alla società emiliana l’ambito titolo. Il successo di Ferrara è arrivato con 237.800, con il podio completato dalla Gymnastics Romagna Team a quota 235.500 e dall’Artistica Brsscia con 233.400.

PALESTRA GINN. FERRARA A.S.D. Risultato: 237,800 GYMNASTIC ROMAGNA TEAM A.S.D. Risultato: 235,500 ARTISTICA BRESCIA Risultato: 233,400 ARES Risultato: 231,050 SPES MESTRE Risultato: 230,450 GINNASTICA PRO CARATE Risultato: 229,550 GINNASTICA SAMPIETRINA Risultato: 226,950 GINNASTICA VIRTUS PASQUALETTI Risultato: 143,000

LE PAROLE DEL PRESIDENTE FACCI

“Congratulazioni a tutti per questa finale scudetto molto combattuta che moltissime sorprese ha regalato al pubblico italiano – ha dichiarato il presidente della Federginnastica Andrea Facci – Un format nuovo che ha offerto una ginnastica di altissimo livello, a testimonianza di un movimento vivace e in continua crescita tra tutte le società partecipanti. Lo dimostrano non solo i podi di quest’oggi ma anche l’intera regular season che ha dato modo a tante realtà di mettersi in luce e dimostrare il proprio valore”, conclude il numero uno della Federazione.