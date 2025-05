Aryna Sabalenka si aggiudica per la terza volta in carriera il “Mutua Madrid Open”, torneo Wta 1000 dotato di un montepremi totale pari a 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica della capitale spagnola. La bielorussa, regina del ranking, ha avuto ragione in finale di Coco Gauff, quarta favorita del seeding, per 6-3 7-6(3) in un’ora e 39 minuti di gioco. Per la Sabalenka si tratta del 20esimo titolo in carriera, il terzo stagionale dopo i successi di Brisbane e Miami e, come detto, il terzo a Madrid dove aveva già vinto due volte (2021 e 2023) oltre alla finale persa lo scorso anno con Iga Swiatek. La Gauff era invece all’undicesima finale nel circuito, la prima in questo 2025: finora ne aveva vinte nove su dieci, con l’unico ko nella finale del Roland Garros 2022 per mano della stessa Swiatek. La 26enne di Minsk, col successo di oggi, si porta anche in parità negli scontri diretti: 5-5.