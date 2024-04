Ginnastica artistica, Europei Rimini 2024: Macchiati ed Abbadini settimi nelle rispettive finali di specialità

Non ha riservato particolari soddisfazioni all’Italia la seconda parte delle finali di specialità maschili senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica. I due italiani impegnati hanno infatti concluso entrambi in settima posizione: si tratta di Yumin Abbadini alla sbarra e di Mario Macchiati alle parallele pari. Tutti e due ci hanno provato, tentando di inserirsi in zona medaglie, ma non ci sono andati neppure vicini. A festeggiare è stato l’ucraino Kovtun, capace di conquistare ben due ori, mentre Georgiou si è assicurato due medaglie (una d’argento e una di bronzo). A podio pure Seifert e Tvorogal. Per quanto riguarda la prima finale del pomeriggio, invece – quella al volteggio, dove non erano presenti azzurri – Jarman ha trionfato davanti a Davtyan e Chepurnyi.

LA CRONACA – Nella finale al volteggio, in cui non erano al via ginnasti italiani, ha trionfato il britannico Jake Jarman, primo con il punteggio di 14.883. Secondo posto per l’armeno Artur Davtyan con 14.850, mentre a salire sul gradino più basso del podio è stato l’ucraino Nazar Chepurnyi con 14.749. Ucraina presente anche sul podio delle parallele pari, ma stavolta sul gradino più alto. Ilia Kovtun ha infatti sbaragliato la concorrenza con un notevole 15.633. Secondo posto per il cipriota Marios Georgiou (14.866), che dopo la vittoria nel concorso generale e una medaglia al cavallo si è tolto un’altra soddisfazione. Bronzo infine per lo svizzero Noe Seifert (14.833).

Solo settimo posto invece per l’azzurro Mario Macchiati, che ha compromesso un buon esercizio con una caduta nel finale ed ha totalizzato un modesto punteggio di 13.300. Non mancano tuttavia i rimpianti perché, senza quell’imprecisione, la zona medaglie poteva essere alla portata. Podio confermato per due terzi nella finale alla sbarra, dove Kovtun ha concesso il bis, prevalendo con il punteggio di 14.600. Argento per il lituano Robert Tvorogal con 14.566, mentre il cipriota Georgiou ha portato a casa un’altra medaglia, di bronzo, con 14.366. Settimo posto anche per l’altro italiano, Yumin Abbadini, protagonista di un esercizio ambizioso ma non particolarmente riuscito, tanto da fruttargli 13.833 punti.