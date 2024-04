LIVE – Europei Rimini 2024 ginnastica artistica: finali specialità maschili sabato 27 aprile in DIRETTA

La diretta testuale live della seconda parte delle finali di specialità maschili senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica, in programma sabato 27 aprile: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo le prime tre finali seniores di ieri (corpo libero, cavallo con maniglie ed anelli), la rassegna continentale prosegue con le final eight delle altre tre specialità. Yumin Abbadini vuole sorprendere nuovamente nell’atto conclusivo della sbarra, mentre Mario Macchiati vuole inserirsi nella lotta per le posizioni che contano alle parallele pari. Non ci sono invece italiani nella finale al volteggio, ma lo spettacolo di certo non mancherà. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 18.00 di sabato 27 aprile alla Fiera di Rimini. In alternativa, potete seguire qui la diretta scritta con gli aggiornamenti più significativi delle finali maschili senior degli Europei di Rimini 2024.

