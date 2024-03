Ginnastica Artistica, Europei Rimini 2024: effettuato il sorteggio delle competizioni Senior e Junior maschili

Manca meno di un mese a uno dei grandi appuntamenti sportivi di questa primavera: il Campionato Europeo maschile di ginnastica artistica, in programma a Rimini dal 24 al 28 aprile, a cui farà seguito poi quello femminile dal 2 al 5 maggio. Oggi è stato effettuato il sorteggio per decretare l’ordine di salita in pedana delle Squadra maschili senior e junior.

L’Italia senior, che difende il titolo conquistato lo scorso anno in Turchia, è inserita nella 3ª suddivisione e partirà alla sbarra insieme a Israele mercoledì 24 aprile dalle 17.45 alle 20.45 nella gara di qualificazione a squadre, valida anche per l’All-Around individuale. Nello stesso raggruppamento ci sono anche Irlanda, Svizzera, Albania, Polonia, Lettonia, Gran Bretagna, Portogallo, Germania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Lituania e Turchia. “Arrivando da vincitori, sapevamo che saremmo stati inseriti nell’ultima delle tre suddivisioni – ha commentato il Direttore Tecnico Giuseppe Cocciaro – siamo contenti. Non siamo mai partiti alla sbarra in gare importanti, è sempre un attrezzo pericoloso ma abbiamo almeno un paio di esercizi tosti da presentare. Dobbiamo fare bene la nostra gara, a prescindere da dove partiamo: bisogna prepararsi bene, il resto verrà da sé”, ha concluso Cocciaro.

Grande attesa anche per l’Italia junior, finita nella seconda suddivisione con i pari età della Svizzera. Gli azzurrini inizieranno giovedì 25 aprile al cavallo con maniglie. Le finali della gara juniores saranno visibili in diretta su SPORTFACE TV (disponibile al link tv.sportface.it o tramite l’APP Sportface su Android e iOS). Dovranno confrontarsi, nello stesso raggruppamento con Azerbaijan, Svezia, Spagna, Portogallo, Slovacchia, Francia, Montenegro, Islanda, Georgia, Lussemburgo, Germania, Croazia, Repubblica Ceca e Ucraina. “Il sorteggio non è male, a livello di gara è un bene non essere in prima suddivisione anche se la seconda ci terrà impegnati dalle 11 alle 16.30 – ha spiegato il responsabile delle Nazionali giovanili Nicola Costa – Certo, ormai a partire a cavallo con maniglie ci abbiamo fatto l’abbonamento ma ci prepareremo al meglio”.