Probabili formazioni Lazio-Juventus: trentesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I bianconeri sono in grave crisi di risultati e Allegri deve ritrovare la vittoria, i biancocelesti non se la passano meglio ma ora c’è Tudor al suo esordio sulla panchina laziale. Chi riuscirà a trionfare? La partita è in programma alle 18 di sabato 30 marzo allo stadio Olimpico e sarà visibile su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Igor Tudor e Massimiliano Allegri.

LAZIO – E’ la prima di Tudor, che potrebbe ripristinare la difesa a tre. In avanti Immobile favorito su Castellanos, Zaccagni agirà da trequartista. Fuori Pellegrini per squalifica.

JUVENTUS – Allegri cerca la vittoria perduta per non tenere aperta una striscia orribile che non si verifica da decenni. Lo farà con Vlahovic assente per squalifica e Milik per infortunio, dunque c’è la coppia Milik-Chiesa.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli; Lazzari, Guendouzi, Luis Alberto; Hysaj; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile

Ballottaggi: Felipe Anderson 60% – Isaksen 40%; Hysaj 55% – Lazzari 45%

Indisponibili: Rovella, Provedel, Patric, Pellegrini

Squalificati: Pellegrini

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean

Ballottaggi: Chiesa 60% – Yildiz 40%

Indisponibili: Alcaraz, Milik

Squalificati: Pogba, Fagioli, Vlahovic