A Osijek, in Croazia, con le ultime finali di specialità si è conclusa la quarta tappa della World Cup di Ginnastica Artistica. Alla Gradski Vrt Arena Lorenzo Minh Casali permette alla spedizione azzurra di andare a medaglia con un bell’argento alle parallele grazie un bell’esercizio che gli è valso un punteggio di 14.133 alle spalle dell’israeliano Ron Pyatov con 14.300. Sul terzo gradino del podio è invece salito il turco Ferhat Arican con 13.966. Casali è poi tornato in pedana per la sua seconda finale di specialità di giornata, non riuscendo però a centrare un’altra medaglia alla sbarra. L’azzurro ha terminato la sua prova in settima posizione con 12.833 di total score. Festeggia Milad Karimi (14.666) davanti ad Alexander Myakinin (14.433) e Chenyi Xie (14.300).

Al volteggio sfiora la medaglia Nicola Bartolini, che chiude a pochi punti dal podio con uno score di 14.133. Il veterano azzurro si piazza alle spalle dell’armeno Artur Davtyan, che chiude con 14.216 punti. Medaglia d’oro al croato Aurel Benovic, che trionfa in casa con 14.400 davanti al britannico Harry Hepworth con 14.383.

I RISULTATI DELLE FINALI FEMMINILI

Al femminile, senza italiane impegnate causa concomitanza con l’importante trofeo di Jesolo, alla trave la vittoria è andata all’olandese Eythora Thorsdottir che è perfetta nella sua esecuzione e chiude in testa con un giudizio di 13.900. Alle sue spalle la statunitense Jayla Hang con 13.766 e la svedese Jennifer Williams con 13.300 punti. La sopracitata nordamericana si è rifatta al corpo libero, vincendo la gara con 13.466 sull’israeliana Yali Shoshani (13.300) e sull’austriaca Selina Kickinger (12.700).

LE FINALI DI SABATO

Nella giornata di sabato erano andate in scena le altre finali di specialità, quelle senza italiani protagonisti. In campo maschile al corpo libero vittoria dell’israeliano Artem Dolgopyat, premiato da una difficoltà maggiore rispetto allo statunitense Junnosuke Iwai che ha totalizzato lo stesso score di 14.133; sul podio anche il kazako Milad Karimi con 13.966. Al cavallo con maniglie netta affermazione dell’armno Hamlet Manukyan con 14.633; alle sue spalle il cinese Tianlong Gao con 14.400 punti ha preceduto il kazako Nariman Kurbanov con 14.233. Agli anelli successo del turco Adem Asil con 14.700 punti; sul secondo gradino del podio l’azero Nikita Simonov con 14.500 e medaglia di bronzo all’armeeno Artur Avetisyan con 14.466.

Tra le donne, al volteggio è arrivata la vittoria di Valentina Georgieva con 14.149 punti sulla cinese Linmin Yu con 14.066 e sulla statunitense Jayla Hang che si è fermata a 13.766. Alle parallele asimmetriche trionfo della ginnasta cinese Fanyuwei Yang con 13.766 di score davanti alla finlandese Maisa Kuusiko con 13.566 e all’australiana Kate McDonald con 13.400.

Le finali di specialità di sabato 12 e domenica 13 aprile possono essere rivisite in modalità gratuita su Volare Tv, il canale della ginnastica ospitato su Sportface Tv, la OTT del gruppo Nexting. La fruizione di tutti i contenuti è completamente gratuita, previa registrazione. L’app di Sportface TV, utilizzabile anche via web (tv.sportface.it), è disponibile sugli store iOS e Android. Il circuito di World Cup proseguirà poi a Doha, in Qatar, (17-18 aprile) per concludersi poi a Il Cairo, in Egitto (27-28 aprile).