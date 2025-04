Enrica Piccoli trionfa nel singolo mondiale di nuoto artistico. L’azzurra, campionessa nazionale a Riccione 2025, ha vinto la finale del libero a Soma Bay, dove si è conclusa oggi la seconda tappa della Coppa del Mondo. L’atleta Fiamme Oro non gareggiava come singolista a livello internazionale dagli anni nella categoria juniores. Piccoli ha ottenuto la prima posizione con 215.3751 punti, superando la tedesca Klara Bleyer, seconda sul podio con 208.3589 e vincitrice del tech. Terzo posto infine per Vasilina Khandoshka con 206.8613. Piccoli ha ricevuto 93.9500 punti per l’impressione artistica e 121.4251 per l’esecuzione. Le altre azzurre in gara, Valentina Bisi e Ginevra Marchetti, hanno concluso rispettivamente in quinta posizione con 199.9613 (92.6500 e 107.3113) e in settima piazza con 197.9113 (93.9500 e 103.9613).

1. Enrica Piccoli 215.3751

2. Klara Bleyer (GER) 208.3589

3. Vasilina Khandoshka (NAA) 206.8613

5. Valentina Bisi 199.9613

7. Ginevra Marchetti 197.9113

I RISULTATI DELLA GARA MASCHILE

Nel maschile, Gabriele Minak ha ottenuto il secondo posto, finendo alle spalle solo del cinese Muye Guo. Il giovane campione d’Italia 2025 ha collezionato un punteggio pari a 188.3764, ottenendo un 88.6500 per l’impressione e 99.7264 per l’esecuzione. Per Minak si tratta della seconda medaglia personale in Coppa del Mondo, dopo il bronzo di sabato nel mixed tech insieme a Sarah Maria Rizea. L’atleta della Rari Nantes Savona è finito alle spalle del cinese, autore di un 197.7401 e venerdì già vincitore del tecnico. A Soma Bay, completa il podio il colombiano Gustavo Sanchez, che ha ottenuto 177.5788 punti.

1. Muye Guo (CHN) 197.7401

2. Gabriele Minak 188.3764

3. Gustavo Sanchez (COL) 177.5788

IL MIXED FREE

Gabriele Minak ha nuotato insieme a Ginevra Marchetti, anche lei atleta della Rari Nantes Savona. I due sono arrivati secondi negli assoluti invernali dello scorso mese e a Soma Bay hanno chiuso in quinta posizione con 216.2979 punti (136.0000 e 80.2979). La gara è vinta dalla coppia spagnola formata da Denis Gonzalez Boneu e Iris Tio Casas, autori di un 273.6421 punti. Per Denis Gonzalez Boneu si tratta del secondo successo del weekend dopo quello ottenuto ieri nel mixed tecnico con Mireia Hernandez Luna.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La tappa di Soma Bay è stata la seconda della Coppa del Mondo 2025 di nuoto artistico, che aveva aperto le danze a Parigi. Il circuito internazionale tornerà in scena tra due settimane tra l’1 e il 3 maggio a Markham, in Canada. La stagione si chiuderà in Cina, a Xi’An, dal 13 al 15 giugno, due giorni che ospiterà la superfinal.