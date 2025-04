Al Palazzo del Turismo si è chiusa la due giorni dedicata alla sedicesima edizione del Trofeo Città di Jesolo. Con le finali di specialità, sia Junior che Senior, è terminato il fine settimana di una delle competizioni storiche della ginnastica artistica internazionale. Il riassunto di giornata non può che partire dalla splendida Manila Esposito, che dopo l’all-around di ieri vince la medaglia d’oro con una grande prova alla trave. La medaglia di bronzo di Parigi 2024 ottiene 14.700 dalla giuria, superando nettamente il 13.750 della rumena Ana Maria Barbosu. L’oro olimpico Alice D’Amato chiude sul podio, in terza posizione, con 13.300.

Manila che ha poi sfiorato il podio anche al corpo libero, con un 13.100 da quarto posto. A medaglia, di bronzo, Emma Fioravanti con un esrcizio da 13.300 alle spalle di Alba Petisco (13.500) e Barbosu. Altra medaglia italiana è quella di Nunzia Dercenno, teerza alle parallele con 13.500; sui due gradini più alti del podio Simone Rose (14.250) e Claire Pease (13.950). Al volteggio trionfo della tedesca Karin Schonmaier con 14.050 e precedendo Pease (13.800) e Sullivan (13.750); quinta Emma Fioravanti, sesta Rebecca Aiello.

Le finali di specialità Junior

Dominio USA nelle finali di specialità junior con un poker di successi in questo pomeriggio di gare. Alla trave si è imposta la statunitense Caroline Moreau con il punteggio di 13.450 davanti a una bravissima Eleonora Calaciura, seconda con uno score 12.850 che ha evitato la doppietta a steelle e strisce, dato che in terza posizione si è piazzata Lavi Crain con 12.850. Sempre Moreau si è poi confermata al corpo libero con un esercizio da 12.850 superando la connazionale Kylie Smith (12.800) e la tedesca Madita Mayr con 12.650. Settima piazza per Ludovica Usuelli (12.050), che ha preceduto Calaciura (11.550). Al volteggio Moreau si è dovuta invece accontentare del bronzo, in una gara che ha visto il trionfo di Crain con 13.475. Tra le due compagne di squadre si è piazzata Mia Proietti con un gran secondo posto da 13.400. Alle parallele asimmetriche festeggia Addyson Fulcher (13.400), che domina davanti a Charleigh Bullock (12.600); bronzo alla canadese Samantha Couture con 12.250.

