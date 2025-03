È tempo di verdetti al Pala Fitline di Desio, dove venerdì 21 e sabato 22 marzo andrà in scena la 3ª tappa del Campionato Nazionale di Artistica maschile e femminile, Trofeo San Carlo Veggy Good, quella che chiuderà la Regular Season dei grandi attrezzi prima della Final Eight Scudeetto in programma il 3-4 maggio a Firenze. Dopo gli appuntamenti di Montichiari e Ancona, ci si sposta in Brianza per conoscere le le otto squadre maschili e le otto femminili che guadagneranno l’accesso alla finale di Serie A1. In campo femminile c’è la Libertas Ginnastica Vercelli in testa alla classifica, seguita da Brixia Brescia e Ginnastica Civitavecchia; tra gli uomini, invece, guida la Gymnastic Romagna Team, con alle spalle Pro Carate e Artistica Brescia. Sfida ancora tutta aperta, dato che da regolamento, nel computo totale, verrà eliminata la prova peggiore, e dunque la classifica sarà al meglio delle due su tre.

Fine settimana decisivo in Serie A2 e Serie B, dove si decideranno le tre promozioni e le tre retrocessioni per categoria. In vetta alla classifica provvisoria in A2 ci sono Juventus Nova Melzo, Biancoverde Imola e Centro Sport Bollate per le ragazze; Pro Patria Bustese, Eur e Campania 2000 per i ragazzi. La B femminile vede in testa San Giuseppe, GEAS e World Sporting Academy mentre in quella maschile troviamo sul podio virtuale Fermo 85, Artistica Stabia e SMAL.

CLASSIFICA SERIE A1 FEMMINILE

1. A.S.D Libertas Ginnastica Vercelli 317,850

2. A.S.D.G. Brixia 313,750

3. A.S. DIL. Ginnastica Civitavecchia 313,000

4. A.S. DIL. U.S. Renato Serra Ginnastica 308,750

5. S.G. Milanese Forza e Coraggio 306,200

6. A.S. DIL. Ginnastica Riccione 304,900

7. A.S.D. Ginnastica Heaven 303,900

8. Artistica 81 Trieste A.S.D. 302,700

9. Ginnastica Artistica Lissonese A.S.D. 296,850

10. Futuregym 2000 Società Sportiva Dilettantistica 291,450

11. Corpo Libero Gymnastic Team A 290,400

12. Acrobatic Fitneess S.S. Dilettantistica A.R.L 289,050

CLASSIFICA SERIE A1 MASCHILE

1. Gymnastic Romagna Team A.S.D. 475,700

2. A.S.D. Ginnastica Pro Carate 464,550

3. Artistica Brescia 461,900

4. A.S.D. Ares 460,250

5. A.S.D. Ginnastica Virtus Pasqualetti 455,650

6. S.G.S. DIL. Spes Mestre 452,600

7. A.S.D. Ginnastica Salerno 450,300

8. Palestra Ginn. Ferrara A.S.D. 449,900

9. A.S.D. Ginnastica Sampietrina 447,500

10. A.S.D. Dil. Ghislanzoni Gal. 439,300

11. Panaro Modena A.S.D. S.G.S 394,000

12. A.G. Giovanil Ancona A.S.D. 360,100

DIRETTA DELLA SERIE A1 SU SPORTFACE TV

La kermesse brianzola verrà aperta dalla Serie B venerdì 21 marzo alle ore 16:00. Sabato 22 marzo andranno in scena la Serie A2 alle ore 9:00 e la Serie A1 a partire dalle ore 14:30. Quest’ultima sarà trasmessa in diretta, con il commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo, su Volare Tv, il canale di riferimento della Federazione Ginnastica d’Italia ospitato dalla piattaforma di Sportface TV del gruppo Nexting, che per il secondo anno consecutivo è la casa della ginnastica, per tutta la stagione agonistica di gare nazionali e non solo. Per tutti coloro che vorranno godersi dal vivo lo spettacolo della Ginnastica Artistica, i biglietti sono in vendita sul sito di Ticketone.it.