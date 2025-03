Isaac Del Toro si è aggiudicato la 106esima edizione della Milano-Torino, partita questa mattina da Rho per giungere nel capoluogo piemontese dopo 174 chilometri. Il 21enne della UAE Team Emirates-XRG, che sabato sarà tra i compagni di squadra di Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo, ha conquistato il suo primo successo stagionale, superando di 1″ il britannico Ben Tulett (Visma | Lease a Bike) e di 9″ il norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). Ottava posizione per Lorenzo Fortunato (XDS Astana), il migliore degli italiani a 38″ di distacco. “Sono felice, è stata una giornata speciale – le parole di Del Toro, primo messicano a mettere in bacheca la Milano-Torino – Avevo studiato bene l’ascesa finale nel primo giro, e nel secondo sono partito dopo il forcing di Yates. Ho giocato bene le mie carte allo sprint. La squadra è stata fondamentale per cogliere questo successo, credendo in me e dandomi fiducia fin dai giorni scorsi. Sono contento di averla ripagata così”.

ORDINE D’ARRIVO

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) 3:54.29 Ben Tulett (Team Vism – Lease a Bike) s.t. Tobias Halland Johannessen (Uno – X Mobility) +0:08 Adam Yatees (UAE Team Emirates-XRG) +0:23 Einer Rubio (Movistar Team) +0:27 Anders Halland Johannessen (Uno – X Mobility) +0:34 Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost) + 0:37 Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) +0:38 Harold Martin Lopez (XDS Astana Team) +0:40 Michael Soter (Tudor Pro Cycling Team) + 0:41

VERSO LA SANREMO: THOMAS CON GANNA

Si avvicina sempre più l’appuntamento con la Milano Sanremo, con Filippo Ganna che proverà a dare continuità al suo ottimo inizio di stagione, sfidando il cannibale Pogacar. L’Ineos Grenadiers ha annunciato che al suo fianco ci sarà tra gli altri anche il veterano Geraint Thomas, chiamato a sostituire l’ex vincitore della classica Michal Kwiatkowski, costretto a dare forfait a causa di un problema al ginocchio. Con loro due ci saranno Axel Laurance, Ben Swift, Tobias Foss, Connor Swift e Ben Turner.

Il vincitore della Milano-Torino, Isaac del Toro, sarà come già sottolineato nella squadra che darà una mano a Tadej Pogacar sabato. Con lui, l’UAE Team Emirates ha chiamato Nils Politt, Vegard Stake Laengen, Domen Novak, Jhonatana Narvaez e Tim Wellens, oltre ovviamente al campione sloveno.

VINGEGAARD RINUNCIA AL GIRO DI CATALOGNA

Intanto questa mattina sono arrivati aggiornamenti su Jonas Vingegaard, che ha annunciato tramite la sua squadra di non essere in grado di prendere parte al Giro della Catalogna la prossima settimana (24-30 marzo). “Jonas Vingegaard non si è ancora ripreso a sufficienza dall’incidente della Parigi-Nizza. Di conseguenza, non prenderà parte alla Volta Ciclista a Catalunya. Gli auguriamo una pronta guarigione!” ha scritto il team Visma -Lease a Bike. Il Giro della Catalogna in questa sua edizione n°104 vedrà come grande favorito lo sloveno Primoz Roglic della Bora Hansgrohe. Si porte lunedì con una prima tappa attorno a San Feliu de Guixols, con il tradizionale finale nelle strade di Barcellona e la salita del Montjuic.