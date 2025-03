Dusan Vlahovic sarà uno dei grandi protagonisti della prossima estate.

Arrivato alla Juventus per circa settanta milioni nel gennaio del 2022, l’attaccante serbo non ha mai convinto pienamente il mondo bianconero, tanto da essere sempre al centro delle discussioni. Le sue prestazioni altalenanti e i suoi atteggiamenti non sempre graditi dalla tifoseria hanno più volte creato nette spaccature tra le parti, che hanno portato a non far mai sbocciare l’amore con tutto l’ambiente. In questa stagione è arrivata la conferma di un amore già finito o, addirittura, di un amore mai iniziato.

Vlahovic, anche e soprattutto a causa di un rapporto mai realmente idilliaco con Thiago Motta, non è mai riuscito ad imporsi nel corso di questi mesi, alternando settimane di gol e prestazioni positive a tante partite di buio totale. Emblematici sono stati l’errore dal dischetto nell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli e lo scivolone che ha portato al gol del 4-0 dell’Atalanta nella recente sfida di campionato allo Stadium. Due episodi che, uniti ai tanti passi falsi della stagione, hanno certificato quello che sarà il futuro del serbo. Il serbo infatti, anche a causa di un contratto in scadenza nel 2026, lascerà quasi certamente la Juve a fine anno, salvo clamorosi cambi di guida tecnica che lo rimettano al centro del progetto. Su di lui è fortissimo l’interesse dell’Arsenal, che già nei mesi scorsi hanno provato invano a portarlo a Londra.

L’Arsenal molla Vlahovic: pronta la super offerta per Isak

L’Arsenal di Mikel Arteta ha più volte bussato alla porta della Juventus per accaparrarsi Dusan Vlahovic, trovando però sempre un no da parte della dirigenza bianconera. Nei prossimi mesi i Gunners potrebbero tornare all’assalto, ma a cifre molto più contenute rispetto a quelle passate. I londinesi, però, stando ai rumors, potrebbero anche decidere di mollare definitivamente la pista legata a Vlahovic per tuffarsi in maniera prepotente su Alexander Isak.

L’attaccante svedese del Newcastle si sta rendendo protagonista di una stagione letteralmente devastante. Ventisei i gol segnati fin qui, tra cui quello decisivo in finale di Carabao Cup contro il Liverpool che ha portato i Magpies a rivincere un trofeo dopo decenni. Non sarà assolutamente facile convincere i bianconeri a privarsi di Isak, assoluto protagonista di quella che fin qui è stata una stagione di ottimo livello della squadra di Eddie Howe. Affinché lo svedese possa partire, infatti, la cifra richiesta supera abbondantemente i cento milioni: è di centoventi milioni, infatti, la richiesta del Newcastle per privarsi del loro bomber.

Una cifra proibitiva, che l’Arsenal potrebbe anche decidere di spendere qualora Isak finisca la stagione migliorando vertiginosamente i suoi numeri. Una cifra che porterebbe inevitabilmente i Gunners a mollare la pista Vlahovic.