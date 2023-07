Formula E, risultati e classifica E-Prix Roma 2023: ordine di arrivo, vince Evans

Mitch Evans vince l’E-Prix di Roma 2023 di Formula E, in programma sul circuito cittadino dell’Eur: ecco i risultati, l’ordine di arrivo e la classifica di questo penultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda le auto elettriche. Gara caratterizzata da uno spaventoso incidente al nono giro, che comporta un’immediata bandiera rossa e una lunga interruzione. Per fortuna tutti i piloti coinvolti (su tutti Bird, Buemi e Mortara) stanno bene e si può ripartire. A tagliare il traguardo per primo è il neozelandese del team Jaguar, capace di precedere la Envision di Cassidi e la Maserati di Gunther. Solo quarto il leader del Mondiale Dennis, scavalcato in vetta alla classifica generale proprio da Cassidy. Di seguito l’ordine di arrivo.

ORDINE DI ARRIVO TOP-10 E-PRIX ROMA