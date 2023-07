Wimbledon 2023, Jabeur in lacrime: “Sconfitta più dolorosa della carriera”

“La sconfitta più dolorosa della mia carriera”. Non usa mezzi termini Ons Jabeur, in lacrime dopo il ko nella finale di Wimbledon 2023 contro Marketa Vondrousova. La tunisina si è arresa sul 6-4 6-4 e ha mancato per il secondo anno consecutivo l’appuntamento con la storia ai Championships, quest’anno da favorita contro la ceca. “Congratulazioni a lei e al suo team, conoscendo tutti gli infortuni che hai avuto sono felice per te – le parole di una stravolta Jabeur, che trova comunque la forza di scherzare – Verrò malissimo nelle foto! Sarà una giornata dura per me ma non voglio mollare, voglio tornare più forte di prima. Prometto di tornare e vincere”.