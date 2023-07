Bayern Monaco, Tuchel sull’arrivo di Kim: “Possibile annuncio nei prossimi giorni”

“Vogliamo sostituire bene Lucas Hernandez e il nome di chi dovrebbe arrivare non è un segreto”. Thomas Tuchel parla così di Kim Min-jae, pur non nominando il difensore coreano. Il giocatore del Napoli è sempre più vicino all’approdo al Bayern Monaco, come confermato indirettamente anche dal tecnico in conferenza stampa. “Per ora è meglio che non faccia questo nome – prosegue Tuchel – perché a volte potrebbe non aiutare nelle trattative, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni”.