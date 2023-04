Formula E, griglia di partenza gara-2 E-Prix Berlino 2023: risultati e classifica qualifiche, pole Frijns

Robin Frijns partirà in pole position nella gara 2 dell’E-Prix di Berlino di Formula E. Il pilota olandese del team ABT Cupra ha vinto il duello finale delle qualifiche contro il compagno di scuderia Muller, conquistando così per la terza volta la prima fila nel GP tedesco. Decisamente tutta un’altra storia rispetto a ieri, quando il 32enne di Maastricht era stato costretto invece a partire dall’ultima posizione in griglia. In seconda fila ci saranno troviamo il poleman di ieri Buemi insieme a Vergne. Dietro di loro Evans e Wehrlein.

GRIGLIA DI PARTENZA