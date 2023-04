Calciomercato, anche il Manchester United sulle tracce di Osimhen

Ci si prepara a quella che potrebbe essere una vera e propria asta al rialzo la prossima estate per quanto concerne il futuro di Victor Osimhen. Non solo PSG, Bayern Monaco e Chelsea: in lizza, chiaramente, c’è anche il Manchester United. Secondo lo “Star on Sunday” i Red Devils avrebbero inviato alcuni emissari al Maradona, martedì scorso, per seguire dal vivo l’attaccante nigeriano. Secondo il domenicale britannico, Osimhen è visto da Erik ten Hag come l’alternativa al sogno Harry Kane.