Formula E, E-Prix Messico 2024: risultati e ordine di arrivo

Pascal Wehrlein conquista la vittoria nel primo appuntamento stagionale della Formula E, sul circuito di Città del Messico. Alle sue spalle, completano il podio Sebastian Buemì e Nick Cassidy. Il tedesco è però sotto investigazione, proprio come il pilota Envision e il risultato dell’E-Prix potrebbe variare. Appena sotto al podio si trova Max Guenther, che ha portato la sua Maserati in rimonta fino alla quarta posizione, tallonato da Mitch Evans. Il debutto della Stagione 10 ha visto tre DNF, quelli di Frijns, Da Costa e Di Grassi. DNS invece per Sette Camara, con la vettura danneggiata da un problema tecnico. Questo l’ordine di arrivo:

P. Wehrlein S. Buemì N. Cassidy M. Guenther M. Evans J. Vergne J. Hughes S. Vandoorne J. Dennis N. Nato O. Rowland S. Fenestraz E. Mortara S. Bird N. De Vries J. Daruvala N. Mueller D. Ticktum R. Frijns DNF A. Da Costa DNF L. Di Grassi DNF S. Sette Camara DNF