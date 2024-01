Europei pallanuoto 2024, trionfo Orange a Eindhoven: Rogge decide la finale contro la Spagna

Grande festa orange in quel di Eindhoven, dove l’Olanda padrona di casa ha conquistato l’oro agli Europei di pallanuoto femminile. Sconfitta, al termine di una finale molto combattuta, la Spagna 8-7 in quello che era il rematch dell’ultimo atto conclusivo iridato, anche quello vinto dalle olandesi a Fukuoka lo scorso luglio. Un match emozionante, che vede la squadra di casa chiudere in vantaggio per 5-3 la prima metà di garà, prima di subire la rimonta delle iberiche che impattavano sul 5-5 nel terzo quarto. Decide il gol di Rogge a 6″ dalla sirena finale.