Monza-Inter, ammonito Calhanoglu: salterà la Fiorentina e non la Lazio in Supercoppa

Hakan Calhanoglu è stato ammonito per un fallo in mezzo al campo nel corso del match contro il Monza e salterà la sfida contro la Fiorentina, che non è però il prossimo impegno dell’Inter. Prima ce ne sarà almeno uno (la semifinale di Supercoppa Italiana, due se arriverà in finale) ma per il regolamento adottato dalla Lega Serie A il centrocampista salterà la Fiorentina, successiva giornata di Serie A, e ci sarà contro la Juventus nel derby d’Italia.