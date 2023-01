Inter-Hellas Verona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter ed Hellas Verona, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I nerazzurri provano a mettersi alle spalle il pareggio di Monza e tornare in carreggiata, ma si trovano di fronte un Hellas che pare sulla strada giusta verso un disperato tentativo di rimonta salvezza. Il pareggio a Torino e il successo netto casalingo sulla Cremonese hanno dato ottime indicazioni a mister Zaffaroni, che ora vuole vedere i suoi come si comportano anche in un match duro come quello contro la squadra di Inzaghi. La sfida è in programma oggi, sabato 14 gennaio alle 20:45 allo stadio Meazza in San Siro di Milano. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sulla piattaforma Dazn.