Calcio femminile, minuto di silenzio in Serie A e B per la “Giornata della Memoria”

La Divisione Calcio Femminile ha annunciato che in tutti i match di Serie A e Serie B di questo fine settimana si terrà un minuto di silenzio per la “Giornata della Memoria”, con il gioco che sarà interrotto al minuto 21. Una scelta non casuale, in ricordo del binario 21 della stazione di Milano da cui partirono i primi convogli per deportare gli ebrei e tutti i perseguitati verso i campi di sterminio. Con questa decisione la Divisione si allinea alla Lega Nazionale Dilettanti, come spiegato anche dalla presidente Ludovica Mantovani: “Trovo sia fondamentale fermarsi e riflettere in questa giornata, dobbiamo dare l’esempio anche al di fuori dell’aspetto sportivo.” L’obiettivo della Divisione Calcio Femminile è ovviamente quello di trasmettere il ricordo della Shoah alla generazioni future, per far comprendere e capire ai giovani l’orrore dello sterminio avvenuto nei campi di concentramento.