Arrampicata, Giochi Europei Cracovia 2023: ci sono undici italiani in gara

E’ tutto pronto per la terza edizione dei Giochi Europei 2023, che si disputerà dal 21 giugno al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. E’ prevista la partecipazione di circa 7.000 atleti provenienti da 48 Paesi di tutto il mondo. L’Italia sarà rappresentata da 331 atleti impegnati in 25 delle 28 discipline in programma. Nella Nazionale di arrampicata ci saranno undici atleti azzurri, sei donne e cinque uomini: per la Speed Beatrice Anna Colli, Giulia Randi, Ludovico Fossali, Matteo Zurloni; per la Lead Claudia Ghisolfi, Ilaria Maria Scolaris, Giorgio Tomatis, Davide Colombo, e per il Boulder Francesca Matuella, Giulia Medici e Pietro Vidi.

Matteo Zurloni e Ludovico Fossali dovranno essere tenuti d’occhio, poiché il primo lo scorso 22 aprile ha fatto registrare un tempo di 5.046 in Coppa Italia, mentre il secondo meno di un mese fa ha realizzato il record europeo scalando in 5.20” nella tappa di Coppa del mondo a Salt Lake City. Ci sono aspettative importanti anche per Beatrice Colli, reduce dal 6,90” ottenuto in Coppa Italia, prima italiana ad abbattere la barriera dei 7 secondi e fra le uniche 4 in Europa ad essere riuscita a raggiungere questo traguardo.

Le gare di arrampicata andranno in scena a Tarnow e sono previste in calendario dal 22 al 25 giugno. Si disputeranno le singole specialità (Lead, Boulder e Speed), ma non la combinata (come accadrà invece ai Giochi Olimpici). Il programma prevede per giovedì 22 giugno la Speed femminile alle ore 18.30, venerdì 23 la semifinale maschile e femminile di Lead a partire dalle ore 11.30 e la Speed maschile alle ore 19.15. Sabato 24 si svolgeranno le semifinali di Boulder maschile alle ore 11.00 e quelle femminili alle ore 14.30, la finale di Lead maschile alle ore 20.00 e la finale femminile alle ore 21.00. Domenica 25 si terrà la finale di Boulder maschile alle ore 17.30, e la finale femminile alle ore 20.00.