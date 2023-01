Sport in tv oggi, martedì 3 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 3 gennaio 2023, con tanti appuntamenti assolutamente da non perdere e tutte le informazioni per seguire in diretta ogni evento. Ancora una volta scende in campo la Premier League, con quattro match che vedono il loro clou in Arsenal-Newcastle, mentre in Spagna c’è la Coppa del Re con il Real Madrid protagonista. Immancabile ovviamente una ricca notte NBA, mentre in Europa torna in campo la Champions League di basket. Nei primi giorni del 2023 è però ripartita anche la stagione del grande tennis, con United Cup e torneo Atp 250 di Adelaide che vede subito i big e gli italiani protagonisti. In serata si assegna però anche il primo titolo mondiale dell’anno: è quello delle freccette, con la finalissima dei World Darts Championship 2023 all’Alexandra Palace di Londra. Sul fronte degli sport invernali, ecco le qualificazioni della tappa di Innsbruck per la Tournèe dei Quattro Trampolini di salto con gli sci, mentre il Tour de Ski di sci di fondo prosegue e va in scena a Oberstdorf.