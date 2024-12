Prosegue la 32esima edizione del World Darts Championship, che nella giornata odierna ha visto completarsi il tabellone degli ottavi di finale. Grandissima sorpresa nel secondo ottavo di finale di serata: il numero uno e campione in carica, Luke Humphries, è stato infatti eliminato per mano del veterano scozzese Peter Wright. Partita pressoché perfetta di Snakebite, che non ha sbagliato praticamente mai in chiusura decretando così l’eliminazione per 4-1 del principale favorito.

Anche oggi dunque non sono mancate le sorprese e gli upset, e sono sempre meno le teste di serie rimaste in tabellone (solo tre delle prime dieci sono ancora in gioco). Nella giornata di domani si completerà anche il quadro degli ottavi, che andrà a delineare i migliori otto giocatori rimasti per i quarti di finale di mercoledì 1 gennaio.

World Darts Championship: le gare del pomeriggio

Ad aprire il pomeriggio di gare è la vittoria dello svedese di origine olandese Jeffrey de Graaf, che batte 4-1 il filippino Paolo Nebrida. Per de Graaf si spalancano dunque le porte degli ottavi di finale, il suo miglior risultato di carriera in un Mondiale: il prossimo impegno però è proibitivo contro il fuoriclasse olandese Michael van Gerwen. Nel secondo match di giornata arriva la vittoria a sorpresa di Kevin Doets: l’olandese classe ’98 manda a casa Krzysztof Ratajski dopo una sfida sempre sul filo dell’equilibrio e conclusa 4-3. Il polacco ha sciupato due match darts sul 3-2, subendo il break del suo avversario e perdendo anche il set. Sul 3-3 nel parziale decisivo Doets sfrutta l’inerzia a favore e compie l’upset portando a casa l’incontro e il biglietto per un posto tra i migliori sedici.

Debacle totale invece del belga Dimitri van den Bergh. La testa di serie numero 11 del tabellone, che aveva già palesato qualche difficoltà nelle ultime settimane, crolla sotto i colpi dell’inglese Callan Rydz; il classe ’98 trionfa con un netto 4-0 e si guadagna meritatamente il pass per gli ottavi. L’ultimo sedicesimo di finale è appannaggio di Robert Owen, che supera 4-2 Rick ‘Rapid’ Evans e a sua volta raggiunge per la prima volta gli ottavi.

In serata cominciano gli ottavi di finale: Price vince il derby gallese, clamoroso Wright

Grande spettacolo in serata con il derby gallese tra Jonny Clayton (numero 7 del seeding) e Gerwin Price (numero 10). Ad avanzare ai quarti di finale è Price, che trionfa con il punteggio di 4-2: The Iceman, campione del mondo nel 2021, torna così tra i primi otto per la quinta volta in carriera nonostante una gara non brillantissima. Tanti break e problemi in chiusura da entrambe le parti, ma alla fine è Price a spuntarla, e attende ora uno tra Chris Dobey e Kevin Doets.

La grande sorpresa come detto arriva in tarda serata, quando Peter Wright confeziona la grande sorpresa e manda a casa il numero uno e grande favorito. Il classe ’70 scozzese, due volte campione nel 2020 e 2022, ha messo in pedana una prestazione ai limiti della perfezione, sbagliando pochissimo ad un pur buono Humphries. Snakebite vince i set in cui parte per primo, poi il break decisivo arriva nel quarto parziale, quando Wright si porta sul 3-1; la mano di Cool Hand Luke si raffredda improvvisamente e cede di schianto, lo scozzese con il vento in poppa ne approfitta e chiude 4-1 tornando così ai quarti dopo due anni d’assenza (eliminato al terzo turno da campione in carica nel 2023 e al secondo turno nel 2024).

Il tabellone dei Mondiali di freccette

I risultati del terzo turno hanno delineato il tabellone degli ottavi di finale, in cui si può notare come molte teste di serie siano già uscite di scena. Soprattutto nella parte bassa, dove dopo il derby gallese tra Clayton e Price, rimangono in gara soltanto il numero 15 Chris Dobey e il numero 3 Michael van Gerwen, che a questo punto ha la strada spianata verso la finale a meno di clamorosi exploit (come accadde l’anno scorso, quando uscì a sorpresa contro Scott Williams ai quarti).

Nella parte alta invece, con la prematura uscita di scena di Humphries, può sorridere Luke Littler, che diventa ora il grande favorito verso la finale bis (l’anno scorso perse all’atto conclusivo proprio contro Humphries). Da non sottovalutare però Wright, che dopo un paio di stagioni opache sembra tornato quello di un tempo; anche Bunting e Aspinall teoricamente avrebbero le carte in regola per mettersi di traverso, ma partono un gradino sotto. Di seguito il tabellone degli ottavi.

(1) Humphries vs (17) Wright

(8) Bunting vs Woodhouse

(4) Littler vs Joyce

Pietreczko vs (12) Aspinall