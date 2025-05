Max Verstappen ha messo a segno un record pazzesco con la Ferrari: ora i tifosi della Rossa sognano a occhi aperti.

Max Verstappen sa bene che dovrà fare qualcosa di straordinario per conquistare il suo quinto titolo iridato consecutivo ed eguagliare così il record di Michael Schumacher. I primi sei weekend della stagione hanno dimostrato che è la McLaren l’auto più competitiva: non a caso il leader della classifica iridata è Oscar Piastri, seguito dal suo compagno di squadra Lando Norris a 16 punti di distanza.

Il campione del mondo in carica non ha però alcuna intenzione di cedere il trono così facilmente: i 32 punti che lo separano da Piastri non sono affatto un divario incolmabile. Tuttavia se a fine stagione Verstappen fosse costretto ad abdicare il suo futuro alla Red Bull non sarebbe più così scontato.

Da tempo si rincorrono voci su una presunta separazione tra il fenomeno di Hasselt e la scuderia di Milton Keynes: non è un segreto il corteggiamento di Toto Wolff, che farebbe di tutto per portarlo in Mercedes, così come l’offerta faraonica che la Aston Martin sta pensando di presentare all’entourage di Verstappen per convincerlo ad accettare questa nuova sfida. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, pare che Max abbia già scelto la Ferrari.

Verstappen in Ferrari: svolta clamorosa, ha già fatto un record

Non si tratta però di Formula 1. Verstappen non ha mai nascosto una grande passione per le competizioni GT: negli ultimi mesi è stato protagonista di vari test a bordo di vetture GT, tra cui la Ferrari 296 GT3. Proprio a bordo di questa ‘Rossa’ è sceso in pista venerdì scorso sul circuito di Nurburgring Nordschleife.

Il pilota e influencer Misha Charoudin ha svelato che Verstappen avrebbe abbassato addirittura di un secondo il precedente record della pista. Il pilota della Red Bull ha infatti concluso con uno strepitoso 7 minuti e 48 secondi, nonostante viaggiasse con un alto carico di carburante e abbia anche trovato del traffico durante il suo giro record.

Non ci sono riscontri ufficiali ma l’impressione è che Verstappen abbia già un feeling pazzesco con la Ferrari 296 GT3. Chissà se questo giro incredibile non spinga il 4 volte campione del mondo di F1 a valutare un addio anticipato alla Red Bull. Il suo contratto con la scuderia anglo-austriaca scade nel 2028 ma la sua voglia di cimentarsi in altri campionati automobilistici sta prendendo il sopravvento.