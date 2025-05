Il Napoli va oltre la corsa scudetto e lavora già al calciomercato: quattro colpi in fase avanzata, è il modo per convincere Conte a restare

Resta o va via? Anche se Conte dice che non è questa la domanda più gettonata dai tifosi, a Napoli il futuro del tecnico salentino tiene banco ormai da settimana.

È dalla cessione di Kvaratskhelia, senza un adeguato sostituto, che si parla del presunto malumore dell’allenatore e della sua voglia di cambiare aria. Se andrà così o meno lo si capirà soltanto dopo Napoli-Cagliari, gara che chiuderà (salvo spareggio) il campionato e la lotta scudetto. Intanto però Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna non sono fermi con le mani in mano, ma lavorano già alla squadra del prossimo anno e lo fanno in maniera importante.

Sarà un mercato da kolossal per i partenopei, forti dei 75 milioni della cessione di Kvara, di quelli che arriveranno per Osimhen e degli introiti della sicura partecipazione alla Champions League. Ecco allora che arriveranno investimenti importanti, anche per consentire alla squadra di fare bene in Europa e, magari, per tenersi stretto proprio Antonio Conte. Ed allora che le quattro trattative in corso potrebbero cambiare totalmente il volto ai partenopei.

Napoli, non solo de Bruyne e David: quattro colpi per Conte

Dell’idea (ma ora è qualcosa di molto di più) Kevin de Bruyne si è già detto tutto, comprese le difficoltà ‘immobiliari’: ingaggio biennale da circa 7 milioni di euro per uno dei calciatori più forti d’Europa e che a 34 anni potrebbe ancora fare la differenza in Serie A.

Il belga, amico di Lukaku, arriverebbe a parametro zero, come Jonathan David: qui la questione è un po’ più complicata, nonostante il viaggio degli agenti a Napoli. Si parla di bonus alla firma e commissioni elevate per avere il sì del canadese, sul quale ci sono diverse società e la concorrenza potrebbe far partire un’asta che allontanerebbe i partenopei.

Club che, invece, è vicino ad avere il sì di Florentino Luis, centrocampista portoghese del Benfica. Proposta di ingaggio da 2,5 milioni di euro che potrebbe ricevere il via libera del calciatore, mentre con la società lusitana ancora deve essere avviata una trattativa. Trattativa che è, invece, in corso per Sudakov, talento ucraino in forza allo Shakhtar: per lui il Napoli ha messo sul piatto 35 milioni di euro più 5 di bonus, ma dovrà alzare un po’ l’asticella per chiudere l’affare.

Si muove dunque il Napoli e lo fa in maniera pesante: quattro colpi, quattro acquisti di primo livello per convincere Conte a restare e provare a vincere.