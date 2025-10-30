Europei ciclocross: ufficializzati i convocati azzurri per Middelkerke
Il CT Daniele Pontoni ha scelto gli atleti che difenderanno i colori dell’Italia nella rassegna continentale in programma dal 5 al 10 novembre.
La Nazionale italiana di ciclocross è pronta a partire per il Campionato Europeo, in programma dal 5 al 10 novembre a Middelkerke, in Belgio. Il Commissario Tecnico Daniele Pontoni ha ufficializzato la lista dei convocati che indosseranno la maglia azzurra nella rassegna continentale.
Ecco i nomi selezionati:
Mattia Agostinacchio (EF Education-EasyPost)
Nicole Azzetti (Ale Colnago Team ASD)
Elisa Bianchi (Ale Colnago Team ASD)
Carlotta Borello (Team Cingolani-Specialized)
Sara Casasola (Crelan-Corendon)
Federico Ceolin (FAS Airport Services Guerciotti)
Tommaso Cingolani (Team Cingolani-Specialized)
Elisa Ferri (FAS Airport Services Guerciotti)
Filippo Fontana (CS Carabinieri – Cicli Olympia)
Filippo Grigolini (Team Cingolani-Specialized)
Giorgia Pellizzotti (FAS Airport Services Guerciotti)
Patrik Pezzo Rosola (FAS Airport Services Guerciotti)
Nicole Righetto (FAS Airport Services Guerciotti)
Walter Vaglio (Cycling Cafè Racing Team)
Stefano Viezzi (Alpecin-Deceuninck Development Team)
Un gruppo giovane ma ambizioso, con atleti già affermati a livello internazionale e prospetti in crescita, pronto a confrontarsi con i migliori interpreti della specialità sul terreno belga.