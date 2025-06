Max Verstappen, arriva ora l’avvertimento da parte della Red Bull: il pilota olandese dovrà farlo a tutti i costi

Terzo posto nella classifica generale, una rincorsa continua a cui non era più abituato. Il Mondiale 2025 di Max Verstappen si sta trasformando sempre più in una sorta di calvario. Il pilota della Red Bull assiste quasi impotente allo strapotere della McLaren e battaglia con Ferrari e Mercedes per l’ultimo gradino del podio.

I miracoli sporadici da soli non bastano e la strada dell’abdicazione sembra ormai inevitabilmente presa. L’olandese, uno poco propenso ad accettare le sconfitte, ha mostrato palesemente il suo nervosismo. Basti pensare all’ultimo Gran Premio andato in scena due settimane fa, in Spagna. Verstappen è stato protagonista di uno speronamento vero e proprio con Russell che gli è costato 10 secondi di penalità.

Insomma non il massimo per chi è un quattro volte Campione del mondo. Verstappen, d’altronde, non è certo nuovo a manovre irregolari che gli sono costati punti sulla super licenza. La Fia gliene ha sottratti altri tre per un totale di 11 totali accumulati in base ad altre penalità. Ed ora c’è un rischio davvero concreto e molto alto.

Verstappen, l’annuncio di Marko: accadrà nel prossimo Gran Premio

Come riporta il regolamento, in caso di 12 punti in 12 mesi scatta un Gran Premio di squalifica, quello successivo programmato in calendario. Ciò significa che se Verstappen dovesse commettere un’altra infrazione meritevole di punti scalati sulla superlicenza a Montreal, in Canada, salterebbe automaticamente il Gran Premio in Austria, di fatto la gara di casa per la Red Bull.

Uno scenario che temono nella scuderia anglo-austriaca e puntano ad evitare a tutti i costi. Helmut Marko, il super consigliere della Red Bull, in un’intervista rilasciata a Speedweek.com è stato chiaro, quasi dando un monito a Versappen. “Nei prossimi due weekend di gara non deve commettere nessun errore, niente di sbagliato e gli verrà detto che non dovrà fare nulla di avventato” ha sottolineato.

“Sarebbe un disastro se non dovesse partire in Austria ma non è detto che Verstappen sbagli in ogni gara, ci aspettiamo infatti che non accada nulla” ha poi aggiunto. “Dopo l’Austria saranno annullati i primi punti di penalità” ha poi ricordato Marko che sembra abbastanza fiducioso in Max. Spetterà ora al pilota olandese non commettere ulteriori errori.