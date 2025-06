Prima che in entrata, il Milan lavora alle cessioni, con Maignan e Theo Hernandez richiesti da Chelsea e Atletico Madrid, e Musah sempre più vicino al Napoli.

E’ in una fase di stallo la trattativa per portare Mike Maignan al Chelsea. I rossoneri continuano a dire no alle offerte del club londinese, nonostante l’ultimo rialzo a 18 milioni di sterline (21 milioni di euro), non intendendo muoversi dalla richiesta di 25 milioni di euro.

Stessa cifra che si vuole ottenere dalla partenza di Theo Hernandez. E che l’Al-Hilal avrebbe garantito. Ma, in questo caso, è stato il francese a dire di no. Anche perché il terzino sembra avere tutte le intenzioni di volare in Liga all’Atletico Madrid. Ma la squadra allenata da Simeone al momento ha messo sul piatto una prima proposta, rispedita al mittente, di 15 milioni di euro.

Va ricordato che Hernandez andrà a scadenza di contratto al termine di questa stagione. E questo potrebbe anche essere un aspetto importante per chiudere la trattativa.

Una richiesta di Conte

In uscita, si attendono novità per il trasferimento di Musah al Napoli, per una cifra di 20-25 milioni di euro. Il centrocampista statunitense sarebbe una espressa richiesta di Antonio Conte per rinforzare la linea mediana.