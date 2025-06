Il Giro del Delfinato del 2025 arriva alla quarta tappa, notoriamente la cronometro: scopriamo il percorso e chi sono i favoriti

Chi segue il Giro del Delfinato lo sa bene. La quarta tappa della corsa è sinonimo di cronometro ed anche stavolta non si deroga dal programma originario. Si va da Charmes-sur-Rhône a Saint-Péray un percorso breve, di appena 17,4 chilometri che potrebbe anche scavare qualche solco nella classifica generale e far emergere qualche distanza poi difficilmente recuperabile.

Grossi distacchi è quasi difficile da prevederli ma i cronoman potrebbero ugualmente guadagnare secondi preziosi sui rivali. Ma come sarà il percorso? I primi sei chilometri sono pianeggianti e veloci poi a metà gara, Les Freydieres, la parte più dura, uno strappo di circa 2 km con pendenze che toccheranno anche la doppia cifra e potrebbero mettere in difficoltà chiunque.

Scollinata, breve discesa e nuovo tratto in leggera salita – ma meno impegnativo del precedente – fino ad arrivare a Toulaud a quasi 7 chilometri dall’arrivo (6,9 per la precisione). Poi leggera discesa a Saint-Péray fino all’arrivo.

Giro del Delfinato, Evenepoel pericolo numero uno

Chi sono i favoriti di questa cronometro? Beh facile dire i soliti noti. Lo specialista è senza dubbio Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) che potrà fare la differenza su un percorso del genere. Il belga, peraltro, al Romandia ha mostrato il suo talento sulla cronometro ed è pronto a ripetersi.

Occhio, però, anche a Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard, parsi subito brillanti e già in forma per il Tour de France. Il campione della UAE Emirates XRG e quello della Visma|Lease a Bike andranno con ogni probabilità al massimo, anche per testare la tenuta fisica in vista della Grand Boucle.

Come uomini di classifica, la squadra di Vingegaard ha anche in piedi l’opzione Matteo Jorgenson, altro corridore che potrebbe andare molto forte su un percorso del genere. Inoltre, potrebbe andare a caccia di un risultato importante pure Victor Campenaerts, che pare in uno stato di forma decisamente brillante.

Non è da tagliare fuori anche Iván Romeo (Movistar), fresco di maglia gialla nonché iridato in carica nella categoria under 23 ma specialisti lo sono anche Bruno Armirail (Decathlon Ag2R La Mondiale) e Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck). La gara, come sempre, sarà visibile sul canale RaiSport HD sia in diretta che in streaming attraverso RaiPlay ma anche su Eurosport 1 e Discovery+.