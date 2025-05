Ultim’ora Ferrari: per il GP di Monaco cambia tutto: la scuderia di Maranello ha preso una decisione e succederà già a Silverstone.

La Ferrari, reduce da un 4° posto con Hamilton e da un 6° posto con Leclerc ad Imola, si sta già preparando per il Gran Premio di Monaco. Non c’è tempo da perdere visto che si correrà già domenica 25 maggio e che la Ferrari deve necessariamente recuperare terreno sulle rivali. McLaren su tutte ma anche sulla Red Bull che con Verstappen continua a volare.

Leclerc ed Hamilton sono chiamati a fare di più ma deve necessariamente cambiare di pari passo anche la strategia e il modo in cui le gara vengono affrontate se si vuole dare una scossa alla stagione e, al tempo stesso, alla classifica generale.

Occhio sotto questo punto di vista alle novità che stanno arrivando da Maranello: una sezione della SF-25 cambierà già a Monaco: si sta andando contro il tempo per non perdere l’occasione di attuare il cambiamento già a Silverstone. Ecco tutto quello che c’è da sapere e tutte le informazioni che stanno man mano trapelando.

Ferrari, cambia tutto per Monaco: a Maranello il team è già al lavoro

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, già in conferenza stampa alla vigilia del GP di Imola, corso solamente due giorni fa, aveva pre-annunciato: “Stiamo lavorando sulla meccanica della vettura. Non voglio fare esempi, è un lavoro che può essere travasato anche nel 2026 e per questo ci stiamo concentrando sotto questo aspetto”.

E proprio in vista del GP di Monaco, che si correrà già il prossimo weekend, ci sarà un cambio di non poco conto sia per la monoposto di Lewis Hamilton sia per quella di Charles Leclerc. La scuderia a Maranello sta infatti lavorando senza sosta per migliorare quello che nella SF-25 non ha fin qui funzionato. E un cambiamento sostanziale in tal senso ci sarà.

Secondo ‘Il Corriere della Sera’, la Ferrari è a un passo da un cambio importante: si tratta di una nuova sospensione posteriore che ha già superato il collaudo al banco dinamico e che dovrà essere testata in galleria del vento per comprenderne l’aerodinamicità. Se tutto andrà per il verso giusto questa verrà utilizzata a partire dal 2026.

Per Monaco, invece, la Ferrari scenderà in pista con l’ala posteriore utilizzata sulla monoposto del 2024. La speranza è che anche questo fattore possa spingere al meglio i piloti del Cavallino Rampante che stanno ancora faticando. Spesso neanche a causa loro ma di una somma di sfortunate circostanze.