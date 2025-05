Il procuratore di Jurgen Klopp ha smentito l’indiscrezione che voleva il suo assistito come prossimo allenatore della Roma: “Sta diventando noioso commentare queste voci”.

Jurgen Klopp non sarà il prossimo allenatore della Roma. A rivelarlo è stato Marc Kosicke, agente dell’ex tecnico del Liverpool, attuale coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, che ha di fatto smentito la notizia pubblicata da ‘La Stampa’ nella serata di ieri.

