Test F1 Bahrain 2023, Verstappen: “Sono soddisfatto, mi sento a mio agio con la macchina”

Il campione del mondo di F1, Max Verstappen, ha parlato dopo la seconda giornata di test in Bahrain. Ecco le sue parole: “Oggi ci siamo concentrati sui piccoli dettagli, abbiamo fatto piccoli passi in avanti. Anche oggi la vettura ha risposto bene ad ogni test. Abbiamo abbastanza informazioni per il prossimo weekend, ma anche per le gare successive. Sono molto soddisfatto di questi test, ogni volta che salgo in macchina mi sento subito a mio agio e posso spingere sin da subito. Devo ringraziare tutti coloro che sono in fabbrica, hanno lavorato durante tutto l’inverno per darci questa vettura. Vederla in pista e vedere come si comporta è fantastico. Vedremo quanto saremo veloci la prossima settimana, ma ho sensazioni positive“.

Queste invece le parole del suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase: “Abbiamo avuto un piccolo problema che, sebbene di lieve entità, ci è costato un po’ di tempo in pista. È per questo che veniamo a fare i test, per evitare di avere questi problemi quando conta. Domani il programma sarà piuttosto intenso per poter ottenere tutti i dati che ci servono. Stiamo perfezionando il pacchetto in vista della gara. Le sue tre sessioni al volante sono finite in un lampo, ma si trova a suo agio con la macchina e sarà pronto per la battaglia”.