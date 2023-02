Frosinone-Parma 3-4, Grosso: “Abbiamo preso due gol in fotocopia. Serviva più lucidità”

Il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, ha parlato dopo la sconfitta casalinga arrivata contro il Parma per 3-4. Ecco le sue parole a Sky: “Siamo stati puniti ad ogni disattenzione da una squadra attenta come il Parma. Peccato perché eravamo rientrati in gara e per colpa di una leggerezza siamo tornati sotto. Avremmo dovuto avere maggior lucidità nel finale. Abbiamo preso due gol in fotocopia. Dovremmo capire in settimana dove abbiamo sbagliato. Sapevamo di incontrare una squadra con il dente avvelenato e ci hanno punito appena ne avevano l’occasione. Abbiamo sofferto nei primi minuti. Non siamo stati puliti nelle ripartenza e avremmo dovuto fare meglio in quelle occasioni. Nonostante la partita difficile sono soddisfatto dei ragazzi”.