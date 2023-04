Sprint Race GP Azerbaijan 2023, Sainz: “Non ho feeling con la macchina, cerco di limitare i danni”

“Questo weekend, come ripetuto al termine delle qualifiche, è molto strano per me. Sto costantemente cercando di limitare i danni. Oggi giro che faccio trovo delle difficoltà. Non ho feeling con la macchina, ma purtroppo non è possibile cambiare nulla sul set-up della vettura”. Così il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, è intervenuto dopo il quinto posto nella Sprint Race del Gran Premio dell’Azerbaijan andata in scena sul tracciato di Baku. “Le modifiche che abbiamo fatto prima di arrivare a Baku stanno comunque pagando, i risultati di Leclerc ne sono la dimostrazione – ha aggiunto lo spagnolo -. La Red Bull resta comunque avanti, anche se siamo migliorato sul giro secco. In gara cin sarà sicuramente altro lavoro da fare”.