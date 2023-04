Short Track: Azzurri iniziano la preparazione con il raduno a Formia

La Nazionale italiana di short track inizierà domani il percorso di preparazione in vista della nuova stagione presso il Centro Tecnico di Preparazione Olimpica di Formia, dove resteranno fino al 10 maggio.

Al primo raduno prenderanno parte 20 atleti: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Pietro Castellazzi (Bormio Ghiaccio), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Alessandro Loreggia (Fiamme Oro), Pietro Marinelli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (C.P. Pinè), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri).

Nuova esperienza per Maggie Qi, che entra a far parte dello staff tecnico della Nazionale in vista della stagione 2023-24. Presenti anche l’High Performance Director Kenan Gouadec e gli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari oltre al preparatore atletico Carlo Varalda. I primi giorni saranno dedicati ai test fisici e atletici con lo staff del Coni per poi proseguire con lavoro aerobico in bicicletta, lavoro a secco e in palestra.