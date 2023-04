Basket, Mondiali 2023. Pozzecco: “Sorteggio? Siamo soddisfatti, vogliamo creare entusiasmo”

Il ct dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, ha commentato a caldo il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2023 che andranno in scena nelle Filippine tra agosto e settembre. Gli Azzurri sono stati inseriti nel girone A con Filippine, Angola e Repubblica Dominicana: “Siamo soddisfatti del sorteggio, anche per motivi logistici visto che potremo rimanere a Manila per tutto il torneo – spiega Pozzecco – Non dobbiamo sottovalutare nessuno, le Filippine giocano in casa e la Repubblica Dominicana ha eliminato l’Argentina. Il viaggio verso Manila è già iniziato.”

Il commissario tecnico azzurro, per quanto riguarda gli obiettivi, dice la sua: “Vogliamo crescere e creare ancora più entusiasmo nella gente, che ci ha aiutato con tanti soldout nelle ultime partite. Questo Mondiale sarà una tappa di crescita sia per la Nazionale che per il nostro movimento e per questa generazione di giovani. Siamo tutti molto carichi e coinvolti.”