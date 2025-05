Lucio, ex difensore della Juventus e soprattutto dell’Inter del ‘Triplete’, è stato ricoverato giovedì nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Brasilia per ustioni, in seguito a un incidente domestico.

L’ex difensore dell’Inter Lucio, protagonista nerazzurro nella storica annata del Triplete, nel 2009-10 agli ordini di Josè Mourinho, è stato ricoverato giovedì nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Brasilia per ustioni, in seguito a un incidente domestico. A riportare la notizia è stato il quotidiano Globoespoerte.

Il bollettino dell’ospedale

Il quotidiano ha riportato anche il testo del bollettino dell’ospedale sulle condizioni del 47enne ex calciatore anche di Bayern e Juventus: “Il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di una valida equipe medica. Riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni”.