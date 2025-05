La F1 è approdata in Italia per questo weekend e dalle FP3 di oggi sono arrivate interessanti novità: ecco cosa filtra in vista di domenica.

La Formula 1 in questo weekend sta facendo tappa in Italia, per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, e tutti gli appassionati sono già in fermento. Ci si aspetta ovviamente tanto dalla Ferrari, in una stagione in cui quasi nulla sta andando secondo le aspettative: la speranza è che possa essere sfruttato il ‘fattore casa’ per compiere quello step in più che ancora manca.

Gli occhi sono perciò fortemente puntati su Charles Leclerc e su Lewis Hamilton. Il monegasco, che nella giornata di giovedì non è stato al meglio fisicamente, è a disposizione della scuderia e sarà chiamato a compiere una gara impeccabile per provare a compiere il miracolo e a conquistare il podio. Ma si chiede di più anche al britannico che in qualche Sprint ha fatto vedere il meglio di sé ma può dare ancora tanto.

FP3 di Imola, dominio Norris-Piatri ma la Ferrari c’è: ecco cosa filtra in vista di domenica

Procede a ritmi serrati il programma del GP dell’Emilia Romagna dove l’entusiasmo è sempre grandissimo grazie alla presenza di di tutti gli appassionati di questo sport che accorrono ad Imola per vivere emozioni uniche. Nella giornata di oggi – sabato 17 maggio – si sono tenute le Prove Libere che hanno già dato un’idea di quello che si potrà vivere nella gara di domani.

A fare da padrona è stata ancora una volta la McLaren che ha visto piazzarsi al primo posto Norris con un tempo di 1:14.897 e al secondo posto il compagno di team Piastri con un tempo di 1:14.997 (di fatto +0.100). In terza posizione troviamo l’immancabile Verstappen – che sta portando risultati importanti anche quest’anno in casa Red Bull – con un tempo di 1:15.078.

Quarta posizione poi per la Mercedes di Antonelli che ha chiuso con 1:15.399 e al quinto posto finalmente Charles Leclerc che con la Ferrari ha registrato un tempo di 1:15.451 portandosi a +0.554. Si piazza più distante Hamilton che ha chiuso con un tempo di 1:15.787 a otto decimi da Norris.

La speranza però, si sa, è l’ultima a morire e la speranza è che il fattore gara possa giocare un ruolo ancora più forte nel weekend di Leclerc soprattutto ma anche di Hamilton. La McLaren ancora una volta ha dimostrato di fare sul serio, ma il Cavallino Rampante ha ancora margine per dire la sua…