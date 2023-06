Sainz fa compagnia a Verstappen in prima fila, in Spagna ancora qualifiche-psicodramma per Leclerc

C’è sempre il solito abisso tra Max Verstappen e tutti gli altri, a cominciare dal suo compagno di team che in teoria guida la stessa macchina, ma non con lo stesso talento e la stessa fame, e così anche a Barcellona sembra tutto apparecchiato per il pilota olandese in chiave quinta vittoria su sette in stagione e ipoteca sempre più grossa per la vittoria del Mondiale, il terzo per SuperMax. E soprattutto su una pista come quella spagnola, dove superare storicamente non è mai stato facile. Sorride dunque il classe 1997, anche per la gara a eliminazione per i suoi principali rivali in questa caccia alla pole in Catalogna: Leclerc clamorosamente escluso in Q1, Perez fuori in Q2 così come Russell, Alonso solo nono anche in virtù di un problema alla sua monoposto.

Resta solo il padrone di casa Carlos Sainz, galvanizzato dal tifo sfrenato, che partirà in prima fila, estraendo il miglior potenziale possibile dalla Ferrari ma con ben quattro decimi di ritardo dal leader. Ci sarà spazio nel rettilineo di partenza, ma le speranze di tagliare il traguardo davanti a Verstappen sono nulle o quasi. L’altra Rossa, invece, naufraga: Leclerc esce di scena nel Q1, soltanto diciannovesimo, probabilmente per un problema alla vettura ancora da capire. Solita storia: bisogna capire, capire e ancora capire. E intanto, la gara del monegasco, ancora una volta, è rovinata: dalla pole del 2022 al penultimo posto in griglia, non si riscatta il ritiro dello scorso anno e quest’anno si parte col piede sbagliato.

Al di là di un Norris da applausi, che torna in seconda fila e conferma il discreto miglioramento della McLaren, c’è Hamilton come terzo incomodo per il podio, se tralasciamo l’episodio di follia con Russell nel Q2 che stava per costare un clamoroso scontro tra i due della Mercedes e che comunque provocherà un’investigazione. Così come sotto investigazione è Pierre Gasly, per l’ennesima volta verrebbe da dire: perderà posizioni in griglia rispetto al fantastico quarto posto ottenuto, ma l’Alpine, e anche Ocon è ben piazzato, è ormai ufficialmente la quinta forza. Stroll chiude davanti ad Alonso e questa è una notizia, mentre è da applausi la qualifica di Hulkenberg, che porta la Haas in Q3 e anche abbastanza agevolmente: domani si va a punti.